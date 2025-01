Lo staff e la famiglia di Jessica Morlacchi dopo quanto successo tra la cantante e Helena Prestes nella Casa del Grande Fratello, chiedono provvedimenti.

La posizione di staff e famiglia di Jessica Morlacchi

La durissima litigata tra Jessica Morlacchi ed Helena Prestes non è finita nel migliore dei modi. La modella brasiliana dopo una serie di botta e risposta e provocazioni ha lanciato un bollitore pieno di acqua. L’accaduto oltre ad aver spaccato in due la Casa del Grande Fratello e spedito Helena in isolamento dal resto del gruppo, ha suscitato anche diverse reazioni sui social.

C’è chi si è scagliato contro Helena Prestes e chiesto vengano presi provvedimenti, quali la squalifica, ma c’è anche chi invece pensa che l’errore non sia stato solo della gieffina ma anche della sua coinquilina e dunque andrebbero punite entrambe. Insomma, ognuno dice la sua, ma sarà solo il Grande Fratello a decidere quale posizione prendere dopo l’accaduto.

Se i fan continuano a disquisire sull’accaduto, ora a intervenire è stato anche lo staff di Jessica Morlacchi. A favore della cantante chi gestisce il profilo e la famiglia hanno pubblicato ciò che è accaduto con un preciso avvertimento: “Questo non basta per squalificare Helena Prestes dal gioco? La famiglia di Jessica ovviamente si riserverà a prendere provvedimenti“.

La storia Instagram dello staff di Jessica Morlacchi

Ma non solo perché come suggerisce anche Biccy, chi gestisce l’account di Jessica Morlacchi ha anche condiviso un post in difesa dell’ex cantante dei Gazosa:

“Chiediamo la squalifica di Helena Prestes per il suo comportamento scorretto nei confronti di Jessica Morlacchi. Tali atteggiamenti sono inaccettabili di fronte a qualunque cosa e compromettono lo spirito di correttezza e rispetto che dovrebbe caratterizzare la competizione. Confidiamo che vengano adottati dei provvedimenti adeguati per tutelare tutti i partecipanti“.

Ora la palla passa chiaramente al Grande Fratello che deciderà quali saranno le sorti e i provvedimenti dopo tale situazione. A noi non resta che attendere e seguire il corso degli eventi, in ogni caso.