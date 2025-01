Parte la nuova edizione di C’è Posta Per Te in Spagna e l’enorme studio è uguale a quello del format italiano

Ieri sera in Spagna è partito C’è Posta Per Te e per tutto il pubblico non è mancata una grossa sorpresa. Il nuovo studio del programma è infatti uguale a quello italiano.

Il nuovo studio di C’è Posta Per Te in Spagna

Sono ormai anni che C’è Posta Per Te è uno dei programmi più amati e seguiti della tv italiana. Da sempre alla conduzione della fortunata trasmissione di Canale 5 c’è Maria De Filippi, che edizione dopo edizione riesce a portare a casa risultati incredibili. Solo tra pochi giorni intanto C’è Posta farà ritorno sul piccolo schermo e tanta è l’attesa di scoprire cosa accadrà. La prima puntata è infatti prevista per sabato 11 gennaio e di certo anche quest’anno il programma non deluderà le alte aspettative dei telespettatori.

In attesa di scoprire cosa succederà però in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Dato il successo del format italiano, Mediaset ha deciso da qualche anno di esportare la trasmissione anche in Spagna. Ieri dunque su Telecinco è partita la nuova edizione di Hay Una Cosa Que Te Quiero Decir e per tutto il pubblico non è mancata una grande sorpresa. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

In occasione della prima puntata del format spagnolo di C’è Posta Per Te è stato mostrato il nuovissimo studio, che è una copia perfetta di quello italiano. La scenografia infatti è identica a quella che il pubblico italiano conosce bene e di certo ha lasciato tutti senza parole.

I fan della trasmissione nel frattempo attendono con ansia il ritorno del programma di Maria De Filippi. Ma cosa accadrà nel corso di questa nuova edizione e quali emozioni ci attendono? Non resta che aspettare ancora qualche giorno per scoprirlo. Appuntamento a sabato 11 gennaio, come sempre in prima serata su Canale 5.