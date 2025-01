Ilary Blasi annuncia che sta per laurearsi in criminologia. Ad aiutarla in questo percorso è stata l’amica Federica Sciarelli

A distanza di pochi giorni dall’uscita della sua serie su Netflix, Ilary Blasi annuncia che prossimamente si laureerà in criminologia. Ad aiutare la conduttrice in questo percorso è stata la collega e amica Federica Sciarelli.

La rivelazione di Ilary Blasi

Tutto è pronto per il rilascio di “Ilary”, la serie su Ilary Blasi che arriverà su Netflix il prossimo 9 gennaio. Dopo il successo del docufilm Unica, la conduttrice ha deciso di raccontarsi nuovamente senza filtri e ha così deciso di realizzare un vero e proprio show incentrato su di lei. Nel corso dei 5 episodi dunque la presentatrice rivelerà alcuni segreti sulla sua vita privata, ma stavolta la narrazione non coinvolgerà in alcun modo Francesco Totti.

In attesa di scoprire come ci stupirà stavolta la Blasi, in queste ore è arrivata una notizia che sta già facendo discutere. Nel corso di un’intervista con Adnkrnos infatti Ilary ha annunciato che prossimamente conseguirà la laurea in criminologia. La conduttrice ha superato il test d’ingresso all’Istituto di Scienze Forensi di Milano e attualmente sta studiando per raggiungere questo importante traguardo. In merito la presentatrice rivela: “Non so quando avverrà, io sprono sempre i miei figli per farli studiare e poi sono la prima che non continua, ma vediamo passo dopo passo”.

Ma non solo. Ilary Blasi ha anche raccontato che ad aiutarla a superare il test è stata la collega e amica Federica Sciarelli. Proprio la giornalista appare anche nel trailer della serie Netflix e in uno degli episodi la vediamo mentre interroga la Blasi. Parlando della conduttrice di Chi L’ha Visto? dunque Ilary afferma: “Lei è la numero uno. La seguo sempre ma non so se riuscirei a rimanere lucida come lei. Io poi mi faccio prendere un po’ dal matto, quindi potrei dire in diretta cose che non vanno bene”.

Parlando della futura laurea in criminologia la Blasi conclude con una battuta e afferma: “Con questa cosa della laurea mi so’ rovinata, ora tutti a chiedermi ‘quando ti laurei’, oddio le aspettative…”.