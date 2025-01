Saro, il guru della moda, dopo lo scontro in puntata al Grande Fratello con Lorenzo Spolverato è tornato a parlare sui social e ha lanciato una stoccata al gieffino.

Il guru della moda dopo il confronto con Lorenzo Spolverato

Puntata ricca di confronti ieri sera al Grande Fratello ieri sera, durante il secondo appuntamento della settimana. Non solo il ritorno di Helena Prestes e Jessica Morlacchi per un faccia a faccia con i loro ex compagni d’avventura, ma anche l’atteso incontro tra il guru della moda e Lorenzo Spolverato.

Il concorrente del Grande Fratello ha potuto scoprire dunque chi si nascondeva dietro questo nome. Ha ammesso di conoscere Saro Mattia Taranto, ma a differenza di quanto detto da quest’ultimo, ha affermato che tra loro non è mai successo nulla. Il guru della moda però non si è dato per vinto e ha continuato a far valere le sue ragioni durante lo scontro con Lorenzo Spolverato, per poi andare via deluso. Si aspettava, infatti, che le cose andassero in maniera decisamente differente.

Terminata la puntata su Instagram Saro ha condiviso delle storie, che sembrano essere tanto delle frecciatine rivolte proprio a Lorenzo Spolverato. Per prima cosa ha condiviso il pensiero di una sua amica che h scritto: “Sono dalla tua parte, perché noi sappiamo“. Ma non solo, perché poi ha postato un selfie con la seguente caption: “Che la verità trionfi sempre”.

La storia Instagram del guru della moda su Lorenzo Spolverato

Non sappiamo ora se dopo quest’ennesima stoccata Saro sarà nuovamente coinvolto per un altro incontro con Lorenzo Spolverato o meno. In ogni caso i due non si sono lasciati benissimo e in Casa sicuramente in questi giorni se ne parlerà abbastanza.

Vedremo se lunedì o nelle prossime settimane ci saranno delle novità e se Lorenzo rivelerà o meno degli altri dettagli.