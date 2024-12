Con l’arrivo del nuovo anno torna anche il doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello. La prossima settimana tuttavia il reality show subirà un momentaneo cambio programmazione.

Sono trascorsi quasi quattro mesi dalla partenza del Grande Fratello e ormai siamo nel pieno di questa edizione del reality show. Tanti i concorrenti che sono ancora all’interno della casa e che settimana dopo settimana tengono compagnia a milioni di telespettatori. Solo questa sera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata e come al solito ne vedremo di belle. In queste ore intanto sono arrivate delle news in merito alla programmazione del GF che stanno già facendo discutere il web.

Come ha rivelato Davide Maggio, con l’arrivo del 2025 torna il doppio appuntamento settimanale del reality, che sarà come sempre fissato al giovedì sera. La prossima settimana tuttavia ci sarà un piccolo cambio di programmazione.

Ma quando andranno in onda dunque le prossime puntate del Grande Fratello? Andiamo a scoprirlo. Il nuovo appuntamento con la trasmissione di Alfonso Signorini, dopo quello di stasera, è fissato a martedì 7 gennaio. La sera del 6 gennaio infatti su Canale 5 verrà trasmessa la finale di Supercoppa Italiana. In seguito, a distanza di 48 ore, tornerà il doppio appuntamento settimanale, previsto per giovedì 9 gennaio. Dalla settimana seguente si tornerà invece alle tradizionali dirette del lunedì e del giovedì.

In attesa di scoprire cosa accadrà, i fan si preparano alla puntata di questa sera, durante la quale non mancheranno i colpi di scena. Ci sarà infatti una nuova eliminazione e uno dei concorrenti dovrà definitivamente varcare la porta rossa, dicendo addio al reality show. Ma chi sarà dunque a dover lasciare la casa? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento a questa sera, come sempre con Alfonso Signorini alle 21:30.