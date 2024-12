Oggi 30 dicembre è prevista la nuova puntata del Grande Fratello. Che cosa dobbiamo aspettarci? Qui vi riportiamo tutte le anticipazioni e i temi che saranno trattati nel corso dell’appuntamento odierno.

Grande Fratello anticipazioni 30 dicembre

Ultima puntata dell’anno per il Grande Fratello! C’è grande attesa per questo appuntamento anche perché è prevista una serata ricca di argomenti! Ma andiamo insieme a leggere subito tutte le anticipazioni del GF.

Ampio spazio sarà dedicato a una delle dinamiche che più hanno attirato l’attenzione del pubblico: l’intenso rapporto nato tra Helena e Zeudi. Tra coccole, baci e carezze. Dalla sera della vigilia a oggi hanno vissuto diversi alti e bassi.

L’ex Miss Italia e la modella non hanno nascosto le loro insicurezze che hanno suscitato così delle tensioni. Questo perché Zeudi durante un momento di sconforto di Alfonso, ha ricevuto un bacio da lui, ma anche per il riavvicinamento di Javier a Helena. Per quanto poi ne abbiano parlato, solo nella serata del 29 dicembre le divergenze tra le due si sarebbero appianate definitivamente, quando Helena ha ammesso di immaginare dei momenti con Zeudi fuori dalla Casa, ma di non essere pronta ancora per gettarsi in una relazione. Ha quindi chiesto del tempo. Dalla sua Zeudi è intenzionata quindi ad assecondare la volontà di Helena.

L’argomento dunque prenderà un bel blocco di puntata, dato che conosceremo le insicurezze delle due concorrenti del Grande Fratello, così come il rapporto che entrambe hanno con Alfonso e Javier. Non mancheranno ovviamente i pareri degli altri inquilini sulla faccenda.

Altra dinamica interessante è dovuta dall’ingresso di Stefania ed Eva. Le due senza peli sulla lingua si sono esposte sui vari temi della Casa del Grande Fratello e ne sono scaturite discussioni. Un altro blocco in puntata sarò sicuramente dedicato a Javier e Chiara. Dopo un avvicinamento e qualche bacio, il ragazzo avrebbe deciso allontanarsi dalla coinquilina.

Si parlerà anche di Jessica, che ha affrontato diversi up & down e pare sia intenta a lasciare la Casa. Così come potrebbe essere affrontato il rapporto tra Tommaso e Mariavittoria. Alcuni modi del ragazzo hanno indignato il web.

News ultim’ora concorrenti e anticipazioni Grande Fratello

Passiamo alle news di questa ultim’ora sul Grande Fratello.

Si parlerà anche del ritorno di fiamma, tanto discusso tra Shaila e Lorenzo. Una relazione che fa tanto discutere sia dentro che fuori la Casa. I concorrenti infatti si sono divisi sull’argomento e non è mancato qualche disappunto.

Sempre Lorenzo è stato protagonista di un confronto con Javier. Il primo non è convinto dei continui cambi di atteggiamento dell’argentino, che si era prima avvicinato a Shaila, poi a Helena, in seguito a Chiara e ora nuovamente alla brasiliana. Peraltro Lorenzo non avrebbe granché gradito troppo una frase detta da Javier su Shaila.

Scontro anche tra Le Non è la Rai e Maria (in coppia con la figlia Perla Maria), che ha spaccato la Casa del Grande Fratello in due. Il rapporto tra mamma e figlia non sembra essere molto apprezzato. Un altro diverbio anche tra Maxime e Bernardo per via dell’interesse reciproco di Amanda, che ha poi discusso con Bernardo stesso.

I dubbi della Casa su Amanda.

Stasera durante la puntata è atteso anche il balletto guidato da Enzo Paolo Turchi. A ballare con i ragazzi ci sarà anche Rebecca Staffelli (spoilerata dallo stesso coreografo).

Come detto già nelle scorse settimane, si vocifera sempre un possibile scambio di concorrenti, con qualcuno pronto a raggiungere il GF albanese e viceversa.

Scopriremo chi sarà il prossimo eliminato e nuove nomination. Presto pare sia previsto anche l’ingresso di nuovi concorrenti e sorprese (per Alfonso e si parlerà della sua storia).

Le anticipazioni Grande Fratello e percentuali dei sondaggi

Anche per questa puntata il televoto è ricco di concorrenti in nomination. Ma mentre lunedì scorso era per l’elezione del preferito, stavolta si parla invece di eliminazione diretta. A scontrarsi Bernardo, Emanuele, Le Monsè e Zeudi.

Novella2000.it ha porto a voi telespettatori la domanda su chi intendete salvare e secondo il nostro sondaggio a essere certamente salva, con il 32% di voti, sarà Zeudi. Un passo indietro Bernardo al 30%, mentre Emanuele al 24%. Ultime infine le Monsè che hanno ottenuto il 14%.

Sarebbero loro quindi a rischio eliminazione, se così fosse. Ma ci sarà da attendere questa sera per scoprire quale sarà il responso effettivo da parte del pubblico del Grande Fratello.

Grande Fratello a che ora va in onda stasera

Questa sera a che ora va in onda il Grande Fratello? La puntata ha inizio come sempre alle 21.30. Prima con delle anticipazioni rilasciate da Alfonso Signorini e, in seguito, si entrerà nel vivo della serata.

Anticipazioni Grande Fratello dove e quando va in onda

Come proseguirà la programmazione del Grande Fratello? Dove e quando va in onda? Ecco tutti gli orari.

Il lunedì su Canale 5 alle 21:30 circa subito dopo Striscia la Notizia.

alle subito dopo Abbiamo ovviamente anche diversi daytime del GF nel corso della giornata. Per esempio su Canale 5 va in onda alle 10:55 ; poi alle 13:40 e infine alle 16:30 . Invece su Italia 1 alle 12:15 , alle 13:00 e poi anche alle 18:15.

del nel corso della giornata. Per esempio su va in onda alle ; poi alle e infine alle . Invece su alle , alle e poi anche alle Sempre su Canale 5 del GF se ne parla anche durante la parte finale di Mattino 5, dove vengono fornite le prime anticipazioni, ma anche a Pomeriggio 5 , nella seconda parte dedicata al gossip.

del se ne parla anche durante la parte finale di dove vengono fornite le prime anticipazioni, ma anche a , nella seconda parte dedicata al gossip. Ricordiamo poi che anche su La5 il reality può essere seguito nella fascia oraria che va dalle 13:00 alle 13:30. Non manca poi il GF Daily tutti i giorni, condotto da Rebecca Staffelli, in onda alle ore 19:10 sempre su La5.

Chiaramente come ogni anno il Grande Fratello vanta anche una diretta h24 su Mediaset Extra, Mediaset Infinity, e sul sito ufficiale del programma.

Conduttore e opinionisti del GF

Durante questa edizione del Grande Fratello chi sono conduttore e opinionisti? Al timone c’è ancora Alfonso Signorini. Al suo fianco invece, a commentare le vicende del reality show ci sono Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.

Ma non solo, perché da studio, c’è anche l’inviata social, ruolo ricoperto in passato da Giulia Salemi. In queste ultime due edizioni del GF abbiamo invece Rebecca Staffelli.

Chi sono i concorrenti del GF 2024

Al GF chi sono i concorrenti di questa edizione? Ecco tutti i protagonisti del reality show.

Tra gli uomini di questa edizione del Grande Fratello: Alfonso D’Apice, Bernardo Cherubini, Clayton Norcross (ELIMINATO),Emanuele Fiori, Enzo Paolo Turchi (RITIRATO), Iago Garcia (ELIMINATO), Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Maxime Mbanda, Michael Castorino (ELIMINATO), Stefano Tediosi (ELIMINATO) e Tommaso Franchi.

Invece nella lista delle donne della Casa abbiamo nello specifico le seguenti: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Clarissa Burt (ELIMINATA), Eleonora Cecere (RITIRATA),Eva Grimaldi, Federica Petagna (ELIMINATA), Helena Prestes, Ilaria Clemente (RITIRATA), Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Maria Monsè, Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo, Perla Maria Paravia, Shaila Gatta, Stefania Orlando, Yulia Naomi Bruschi (RITIRATA) e Zeudi Di Palma.

Uno solo sarà il vincitore del Grande Fratello.