Critiche da parte di Lino nei confronti di Martina. In un video che gira sui social, vediamo l’ex fidanzato di Alessia andare contro l’ex fidanzata di Raul puntando il dito contro ciò che lei ha fatto a Temptation Island. Il pubblico, però, ha avuto da ridire sulle parole del napoletano. Ecco cosa è successo.

Le parole di Lino nei confronti di Martina dopo Temptation Island

Anche se Temptation Island è finito da alcuni giorni le dinamiche continuano lontano dalle telecamere, o almeno da quelle televisive. Si perché i protagonisti dell’edizione appena conclusa continuano a far parlare di sé, un po’ per video e scatti e rubati e un po’ perché ci pensano da soli a rilasciare dichiarazioni pubbliche.

È il caso di Lino, ex fidanzato di Alessia, che ultimamente è al centro del gossip per aver lanciato frecciatine all’ex compagna e per essersi mostrato a letto con la tentatrice Maika. Queste sue azioni hanno portato a molte critiche da parte del pubblico, ma a quanto pare ha detto qualcosa su di lui anche Martina, ex fidanzata di Raul. Da qui è partita una critica del napoletano nei confronti della romana.

LEGGI ANCHE: Teresa Langella festeggia il suo addio al nubilato

In un video che gira sul web, una diretta fatta da lui, vediamo Lino rispondere pare ad alcuni domande. E a un certo punto si mette a parlare durante di Martina: “Parla quella che si è fatta mettere la mano là, sul popò, parla lei che si è fatta prendere in braccio da quello. Parla lei che sculettava davanti a quello e quell’altro che faceva ‘ma che mi stai sculettando davanti?’ e quella rideva. Parla lei che stava corteggiando lei Carlo. Di che vuoi parlare? E per favore! Non può venire ad attaccare me, non mi può giudicare. Pensate a voi, ma non parlate di me”.

il modo in cui si permette di criticare martina quando dentro il programma ha fatto lo schifo e dovrebbe starsene solo che zitto pic.twitter.com/Vn0ns3jZ7W — koala🍃 (@viiiperando) July 29, 2024

Dopo queste parole, però, Lino è stato riempito di critiche dal pubblico di Temptation Island. In tanti hanno commentato che lui non dovrebbe commentare il percorso di altri perché all’interno del programma non si sarebbe comportato bene nei confronti di Alessia.