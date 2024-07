In queste ore si sta diffondendo l’indiscrezione secondo la quale la tentatrice Maika Randazzo potrebbe entrare a far parte della nuova edizione del Grande Fratello.

La tentatrice Maika al Grande Fratello?

La storia potrebbe ripetersi perché il Grande Fratello avrebbe puntato gli occhi su un nuovo triangolo amoroso appena uscito da Temptation Island. Tutti gli appassionati si ricorderanno di quanto abbia tenuto banco la storia d’amore tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti.

A quanto pare Alfonso Signorini, sempre stando alle indiscrezioni, sarebbe rimasto affascinato da ciò che è accaduto quest’anno tra Lino, Alessia e la tentatrice Maika. Forese il conduttore ha intenzione di ricreare tutto l’hype della precedente edizione e a confermare questo rumor ci ha pensato TVBlog. Il sito infatti ha rivelato di aver fatto alcune verifiche e di essere giunto alla conclusione che Lino e Alessia sarebbero davvero in lizza per entrare nella casa.

A loro si andrebbe ad aggiungere proprio Maika Randazzo, che nelle ultime ha pubblicato alcune foto insieme a Lino. A commentare ci ha pensato Alessia Pascarella, anche se in seguito ha deciso di cancellare il lungo messaggio rivolto ai fan:

“So che lo fate in buona fede ma è inutile che mi mandate le foto perché basta che apro TikTok… Credetemi non mi fa né caldo né freddo… A me fin quando mi fanno stare tranquilla e stanno tranquilli loro… Perché la sottoscritta sa quello che ha letto nelle chat… Solo con la tentatrice può stare, sono come il cartone del latte: hanno la scadenza”.

Se l’indiscrezione su Maika si dovesse rivelare reale ovviamente tutto ciò verrà approfondito al Grande Fratello a partire dal 16 settembre 2024, proprio come accaduto lo scorso anno con Mirko e Perla. Al momento si tratta solo di rumor a cui manca una conferma ufficiale ma vi terremo aggiornati.