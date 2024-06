Iva Zanicchi canta Annalisa a Io Canto Family! Il risultato è “Sinceramente” sorprendente (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 4 Giugno 2024

Annalisa

Durante la terza puntata di Io Canto Family, Iva Zanicchi ha accompagnato le due concorrenti sulle note di Sinceramente, brano sanremese (diventato un vero tormentone) e realizzato da Annalisa. Il risultato della performance vi lascerà a bocca aperta!

Iva Zanicchi canta Sinceramente di Annalisa

Se qualcuno pensa sia frutto dell’intelligenza artificiale, si sbaglia di grosso. È tutto vero! Ieri sera durante la puntata di Io Canto Family, spin off di Io Canto Generation, Iva Zanicchi è scesa in pista. Nel ruolo di caposquadra, quando chiamata in causa, anche lei porta in scena la sua esibizione.

Come già successo per l’edizione precedente del programma, Iva Zanicchi è tornata a cantare un brano di Annalisa (che proprio domani uscirà con il nuovo singolo Storie brevi in duetto con Tananai). Se la scorsa volta ha realizzato una fantastica cover di Mon Amour, adesso L’aquila di Ligonchio si è esibita sulle note di… Sinceramente!

Si tratta, anche in questo caso, di un pezzo di Annalisa, che ha avuto un successo davvero clamoroso. Terza all’ultimo Festival di Sanremo 2024, questa canzone è riuscita a conquistare i primi posti della classifica e infrangere ogni record, oltre a fare da apri pista al disco dell’artista (anch’esso da urlo). E quale modo migliore dunque se realizzare una cover di Sinceramente? Sebbene non rientri proprio nel suo stile, Iva Zanicchi si è messa alla prova. E il risultato è davvero incredibile e vi lascerà a bocca aperta, ne siamo certi.

La coach ha accompagnato le due protagoniste della sua squadra: la giovane Giulia e la sua mamma Alessandra. Ecco qui come hanno eseguito la canzone…

Vi aspettavate anche voi un risultato di questo tipo? Probabilmente no, ma questa è pur sempre la magia di un programma come Io Canto Family in grado sempre di sorprendere i telespettatori, così come la stessa Iva Zanicchi!