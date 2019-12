1 Il Grande Fratello Vip 4 potrebbe andare in onda due volte a settimana. L’indiscrezione di Dagospia

Tra poche settimane daremo finalmente il benvenuto al nuovo anno e con questo anche al ritorno di tantissimi programmi del piccolo schermo, come il Grande Fratello Vip 4. Intanto in queste ultime ore giunge l’indiscrezione che il reality potrebbe andare in onda addirittura due volte a settimana, come rivelato da Dagospia. Di seguito tutte le news.

Dopo essere stato posticipato più volte, a causa dei palinsesti televisivi, il Grande Fratello Vip 4, ritroverà finalmente la sua collocazione nella programmazione di Canale 5 a partire dal 7 Gennaio 2020. Da precisare però che stando ad alcuni aggiornamenti la trasmissione prenderà non il 7, bensì l’8 Gennaio, ma anche in questo caso non sembra esserci alcuna ufficialità.

In attesa di scoprire la data scelta per il reality nel palinsesto di Mediaset, ora arriva l’ennesima indiscrezione che parla di un possibile doppio appuntamento. A rendere nota la notizia è Dagospia. Ecco quanto si legge nel sito diretto da Roberto D’Agostino:

“Signorini non lascia, raddoppia! A partire dal prossimo 7 gennaio, il Grande Fratello Vip avrà due prime time alla settimana. Praticamente raddoppiano le puntate”

Aggiungendo anche che il conduttore Alfonso Signorini può permettersi questo privilegio grazie al cast che ha formato. Dunque il format potrebbe prendere esempio dalla versione spagnola, la quale va in onda con la puntata spalmata in due prime time televisivi a settimana. Il che potrebbe essere una grande novità per la trasmissione, con un esperimento già adottato nel corso della scorsa edizione. La formula quindi potrebbe essere completamente rivisitata rispetto a quella che già conosciamo e che prende appunto spunto dal Gran Hermano.

Ma andiamo a capire dunque quando il Grande Fratello Vip 4 potrebbe andare in onda per due volte a settimana.