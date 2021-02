1 L’eliminata del Grande Fratello Vip 5

Mancano pochissime ore alla semifinale del Grande Fratello Vip 5 e finalmente stasera sapremo chi saranno i finalisti di questa lunga edizione. Come se non bastasse, oltre alle tante emozioni alle quali assisteremo, stasera nel corso della penultima puntata scopriremo chi sarà la nuova eliminata. A scontrarsi al televoto ci sono due dei volti più forti ed amati del reality. Parliamo di Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. Questi però non sono stati giorni semplici per la conduttrice e per l’attrice. A seguito della scelta di Dayane Mello di mandare le due in nomination infatti in casa c’è stata una vera e propria frattura e tutti i Vipponi si sono schierati contro la modella, che nel mentre ha avuto diversi momenti di sconforto. Ma chi sarà a scamparla e chi invece dovrà lasciare il gioco a soli tre giorni dalla finale?

Come sempre sul web soni partiti diversi sondaggi, grazie ai quali possiamo farci una prima idea su quello che potrebbe accadere e su chi potrebbe essere la nuova eliminata. Ad indire una votazione è stato Reality House, e questi sono i risultati. A rischiare l’eliminazione è proprio Rosalinda Cannavò, che ottiene il 43% dei voti, contro il 57% dei voti di Stefania Orlando, risultata dunque la più amata del web.

Tuttavia precisiamo naturalmente che non è detto che sia proprio Rosalinda Cannavò la nuova eliminata del Grande Fratello Vip 5 e che le cose vadano esattamente in questo modo. Il televoto infatti verrà chiuso questa sera solo nel corso della semifinale e per allora le cose potrebbero del tutto ribaltarsi.

Tuttavia per avere un’idea più chiara di quello che potrebbe accadere, facciamo anche affidamento su un altro sondaggio, lanciato dal portale Grande Fratello Forum.