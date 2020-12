1 Non tutti gli eliminati dal Grande Fratello Vip 5 torneranno in studio per le prossime puntate del reality: ecco perché

Sono ormai trascorsi ben tre mesi dall’inizio del Grande Fratello Vip 5 e già in molti sono i concorrenti che sono stati eliminati nel corso della numerose puntate andate in onda. Nel mentre come sappiamo il reality è stato allungato fino a febbraio 2021, e a breve in casa entreranno nuovi Vipponi, che potrebbero stravolgere gli equilibri. Proprio nella puntata di stasera a varcare la porta rossa saranno Sonia Lorenzini, Filippo Nardi e Samantha de Grenet, mentre in seguito ad arrivare sarà un secondo gruppo. Gli eliminati nel frattempo aumentano, e come sappiamo i concorrenti che hanno già lasciato la casa ogni puntata li troviamo in studio, come da tradizione. Tuttavia adesso pare che le cose stiano per cambiare e che ci sia in atto una vera rivoluzione.

Stando a voci di corridoio che in queste ore si sono fatte sempre più insistenti, pare che per le prossime puntate del reality non tutti i concorrenti eliminati faranno ritorno in studio! Ma cosa è accaduto e perché gli autori hanno preso una tale decisione? La risposta è una: secondo le indiscrezioni il contratto dei Vipponi che hanno lasciato la casa sarebbe scaduto, e non a tutti verrà rinnovato. Pare infatti che Alfonso Signorini sia deciso a tenere i concorrenti che hanno lasciato un segno all’interno della casa, e che hanno creato dinamiche di gioco interessanti.

A tornare in studio saranno, sempre secondo le voci, Matilde Brandi e Francesco Oppini. Mentre tra i concorrenti eliminati del Grande Fratello Vip 5 a non tornare ci sarà senza dubbio Franceska Pepe. Già qualche giorno fa la modella sui social aveva confermato la notizia, affermando di voler dare spazio agli altri Vipponi.

Non è chiaro quali altri concorrenti non faranno ritorno per le prossime puntate del reality, ma senza dubbio a breve ne sapremo di più.