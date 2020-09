Chi è Matilde Brandi? Età, lavoro, carriera, figlie, marito e Instagram

Conosciamo meglio chi è Matilde Brandi, famosa ballerina e showgirl televisiva: la sua età, la biografia, la vita privata, il lavoro, la carriera, le relazioni, il marito, le figlie, le sue passioni e Instagram.

Chi è Matilde Brandi?

Nome e Cognome: Matilde Brandi

Data di nascita: 27 febbraio 1969

Luogo di Nascita: Roma

Età: 51 anni

Altezza: 1,73 m

Peso: 55 kg (fonte: spettegolando.it)

Segno zodiacale: Pesci

Professione: balleria, showgirl, conduttrice televisiva e attrice

Marito: Marco Costantini

Figli: due gemelle di nome Sofia e Aurora

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @matildebrandireal

Biografia e vita privata di Matilde Brandi

Scopriamo qualcosa in più su chi è Matilde Brandi attraverso la biografia, il lavoro, la vita privata e non solo. Matilde è nata a Roma il 27 febbraio 1969, ha quindi 51 anni, ma i suoi genitori sono romagnoli. Purtroppo sono entrambi morti , il padre durante l’emergenza Covid. Ha due fratelli che si chiamano Massimo e Mauro.

Sin da piccola ha avuto la passione per la danza che pratica dall’età di 7 anni. Ed infatti si è diplomata nel 1990 al balletto di Roma. Da qui ha poi iniziato la sua carriera facendo quindi del suo sogno un lavoro.

Parlando di relazioni sentimentali, ha avuto una lunga storia d’amore con l’attore Paolo Calissano. Ma la serenità è arrivata con Marco Costantini. I due si sono conosciuti nel 2004 e la stessa Matilde ha detto che è riuscito a farla innamorare di nuovo ed è un marito esemplare. Lui è commercialista, ma è una persona abbastanza riservata. Non si fa vedere troppo in giro e non appare sulle copertine dei giornali. Matilde e il marito hanno avuto nel 2006 due figlie gemelle: Sofia e Aurora. Fu la maternità ad allontanare per ben 7 anni Matilde Brandi dal mondo dello spettacolo, partecipando solo ad alcuni programmi.

Lavoro e carriera di Matilde Brandi

Subito dopo essersi diplomata, Matilde Brandi si è data immediatamente al lavoro di ballerina esordendo, della stagione 1990/1991 nel programma Club ’92 con Gigi Proietti. L’anno successivo ebbe un grandissimo successo partecipando sulla Rai a Fantastico, che aveva alla conduzione Raffaella Carrà e Johnny Dorelli. Sempre nel 1992 fu ballerina in Bellezze al bagno su Rete4.

Il salto di qualità arrivò grazie a Buona Domenica in cui fece parte del corpo di ballo diventando nella stagione 1994/1995 prima ballerina insieme a Lorenza Mario. Con lei partecipò anche a Re per una notte. Nella stagione televisiva successiva tornò in Rai partecipando a Fantastica Italiana, condotto da Paolo Bonolis, e nel 1996 vinse il premio come miglior ballerina televisiva dell’anno. Nel 1997 tornò a Buona domenica e, dopo un anno di pausa, diventò conduttrice televisiva presentando il programma Super insieme ad Andrea Pellizzari.

Tra il 1998 e il 1999 ha lavorato sia in Rai con Francamente me ne infischio, accanto ad Adriano Celentano, che in Mediaset in Ballo amore e fantasia com Al Bano. Nelle edizioni del 1999 e del 2001 è stata ballerina nel programma di Giorgio Panariello Torno Sabato. Contemporaneamente è stata ballerina anche a Domenica In. Grazie al successo ottenuto è stata ospite di una puntata di Carramba! Che sorpresa in cui si esibì anche in uno spogliarello. Da lì poi iniziò una collaborazione con Carlo Conti affiancandolo nelle estati del 2002, del 2003 e del 2004 nel programma Baciami Versilia e altri programmi.

La carriera di Matilde Brandi continua nel 2002/2003 con la partecipazione sia come ballerina che conduttrice in Amore mio (diciamo così). Nel 2004 ha anche recitato a teatro nel musical Victor/Victoria. Per il capodanno 2003/2004 ha condotto con Carlo Conti la prima edizione di L’anno che verrà e nel 2005 è stata primadonna a Telefaidaté, programma del Bagaglino. Mentre nel 2006 ha ballato tantissime sigle nello speciale di Rai1 50 canzonissime della TV. Da gennaio a giugno del 2005 ha sostituito Roberta Lanfranchi nella conduzione di Piazza Grande. Nello stesso anno è stata anche nel cast del film TV Di che peccato sei?.

Nel 2007 e nel 2008 ha presentato Premio città dei cavalieri di Malta, mentre nel 2008 ha condotto la decima edizione di Scommetiamo che…? con Alessandro Cecchi Paone. Poi nel 2009 ha presentato la decima edizione del Festival Show e in autunno dello stesso anno il programma Sex in the City. Nel 2011 ha condotto Ho imparato una canzone su Canale Italia. È stata concorrente nel 2015 del programma di Carlo Conti Si può fare!, arrivando seconda. Nel 2017 invece è tornata a lavora per il Bagaglino con lo spettacolo Gran Follia.

Attualmente Matilde ha una scuola di danza e per il futuro spera di migliorarla. Inoltre spera che migliori anche la sua carriera in TV e a teatro e le sue passioni, prima fra tutte la pittura.

Matilde Brandi su Instagram

Ora che conosciamo meglio chi è Matilde Brandi, come può essere seguita sui social network? Il modo migliore è sicuramente attraverso il suo profilo Instagram che oggi vanta oltre 323 mila follower. E il numero è in continuo aumento.

Sul suo account troviamo tanti scatti di vita quotidiani, delle vacanze e dei suoi progetti lavorativi. Infatti troviamo molti video, anche appartenenti al passato, delle sue esibizioni come ballerina.

Non manca anche qualche foto più privata con ad esempio gli amici, suo marito e le sue splendide figlie. Tra l’altro anche loro prendono lezioni di danza.

Matilde Brandi al Grande Fratello Vip 5

Matilde Brandi è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5 che inizia la messa in onda lunedì 14 settembre su Canale 5. Alla comduzione c’è Alfonso Signorini, mentre come opinionisti ci sono Pupo (confermato) e la novità Antonella Elia.

Ecco i concorrenti del Grande Fratello Vip 5:

Per Matilde Brandi il Grande Fratello è il primo reality a cui partecipa. Non vede l’ora di condividere una bella esperienza con persone nuove, ma teme la presenza di un solo bagno nella casa. Al suo interno comunque cucinerà per gli altri, sistemerà la casa, stirerà e farà fare a tutti ginnastica. Spera che dopo questa esperienza possano arrivare nuovi progetti lavorativi e per lei ci sia un nuovo inizio.

Il percorso di Matilde al GF Vip

Settimana 1: La prima settimana di Matilde Brandi nella Casa è proseguita piuttosto spedita. È sempre a disposizione dei suoi compagni sia per quel che riguarda le faccende domestiche, ma anche negli attimi di svago e divertimento non si tira indietro. Così come Myriam anche lei ha manifestato la mancanza della sua famiglia e delle figlie Sofia e Aurora. Tra l’altro si è sentita in dovere di chiedere scusa, durante un attimo di sconforto, per il suo essere forse troppo ‘bacchettona‘ in cucina e nelle faccende domestiche. I coinquilini l’hanno rassicurata.

Novella 2000 © riproduzione riservata.