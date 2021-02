1 La sorpresa al Grande Fratello Vip 5

Si respira aria di festa nella casa del Grande Fratello Vip 5, nonostante le tensioni degli ultimi giorni. Questa sera infatti andrà in onda la semifinale del reality e lunedì finalmente ci sarà la tanto attesa finale, durante la quale scopriremo chi sarà a vincere questa lunga edizione. Attualmente sono ancora 7 i Vipponi in casa, tuttavia questa sera, anche a causa di una doppia eliminazione a sorpresa, ne rimaranno soltanto in 5! Ancora due dunque i posti da finalista vacanti, e questa sera scopriremo chi si unirà a Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello, che già da alcune settimane sono stati eletti finalisti.

Nel mentre come accade ogni anno gli autori stanno preparando delle bellissime sorprese in vista dell’ultima puntata, e naturalmente non mancheranno tantissime emozioni. Gli ex concorrenti del reality nel mentre in questi giorni si trovano a Cinecittà e il motivo è uno: i Vipponi già eliminati saranno protagonisti di una delle sorprese per i finalisti di quest’anno, e proprio in queste ore stanno provando le loro parti.

Ma cosa accadrà e quali emozioni ci riserveranno gli ex volti del programma? Come da tradizione gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 potrebbero deliziarci con un simpatico balletto, e questa teoria in questi minuti si sta facendo sempre più insistente. Inaspettatamente infatti la regia ha mandato in onda per sbaglio le immagini di alcuni ex Vipponi che sono tornati in casa per provare la coreografia che li vedrà protagonisti! Naturalmente il momento non è sfuggito agli occhi attenti del pubblico e il video del momento sta già facendo il giro del web.

Non resta che attendere dunque lunedì sera per scoprire quale sorpresa avranno in serbo per i finalisti e per il pubblico gli ex concorrenti. Nel mentre il web si chiede chi questa sera dovrà lasciare la casa ad un passo dall’ultima puntata. A scontrarsi al televoto ci sono Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. Rivediamo di quello che potrebbe accadere.