1 A Cinecittà gli eliminati del Grande Fratello Vip

Negli ultimi giorni i concorrenti eliminati del Grande Fratello Vip si trovano insieme a Cinecittà. Alcuni potrebbero chiedersi il motivo per il quale si sono trattenuti così tanto e la ragione potrebbe essere di facile comprensione. Soprattutto se si guardano le Instagram Stories o i post che hanno aggiunto nelle ultime ore sui loro profili. Partiamo, per esempio da Matilde Brandi.

La showgirl, infatti, ha pubblicato una fotografia che la ritrae seduta sugli scalini di fronte a quello che dovrebbe essere il suo camerino. Nella descrizione leggiamo, inoltre: “Oggi si registra una sorpresa“. Qui sotto potete vedere l’immagine di cui stiamo parlando. Ma non finisce qui, perché anche altri hanno lasciato dei possibili indizi e chi ha esperienza nella visione del reality sa quello che accade alla fine di ogni edizione.

Intorno allo stesso orario in cui la Brandi ha messo il suo post, nelle Stories di Maria Teresa Ruta è apparso uno scatto. Qui la vediamo, infatti, mentre una truccatrice la prepara mettendole la matita per il contorno labbra. In alto leggiamo: “Cosa stiamo facendo?“, mentre in basso si possono notare delle faccine con la bocca cucita. Scorrendo, poi, appaiono dei video in cui è in compagnia di altri eliminati del Grande Fratello Vip. Tra questi Francesco Oppini e entrambi si divertono danzando.

Una degli eliminati del Grande Fratello Vip

La stessa cosa, anche se in un ambiente diverso capita andando nelle Stories di Sonia Lorenzini. Qui la vediamo, perciò, con Giacomo Urtis, Carlotta Dell’Isola, Enock e Oppini mentre ballano e fanno una piccola festicciola tra loro. Probabilmente il motivo per il quale si trovano tutti a Cinecittà, quindi, è perché stanno preparando il classico ballo dei fine stagione. Staremo a vedere. Non ci resta che attendere il 1° marzo per scoprire anche chi vincerà.