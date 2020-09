1 Una persona del team del Grande Fratello Vip 5 risultata positiva al Covid-19: il reality rischia di slittare? Ecco cosa accadrà

Non sono stati mesi semplici gli ultimi per il mondo intero. Lo scoppio della pandemia ha infatti messo in pausa, stravolto e devastato le nostre vite, tuttavia a poco a poco si sta cercando di tornare alla normalità, pur essendo in rialzo i numeri dei contagiati. A subire nette modifiche naturalmente sono stati anche i programmi televisivi, che dovranno adeguarsi alle misure di sicurezza attualmente in vigore. Proprio tra pochissime ore a tornare sarà il Grande Fratello Vip 5, e tutto sembrerebbe essere pronto per la nuova edizione del reality. Alla conduzione ancora una volta ci sarà Alfonso Signorini, che proprio qualche mese fa si è trovato a gestire una situazione non semplice. Il cast di concorrenti è già stato confermato, e la prima puntata è prevista per lunedì 14 settembre in prima serata, naturalmente su Canale 5.

Tuttavia adesso giunge una notizia che sta già facendo mormorare il web. Stando a quanto riporta TvBlog infatti pare che una persona all’interno del team del Grande Fratello Vip 5 sia risultata positiva al Covid-19! Ma cosa accadrà dunque a questo punto? Il reality rischierà di slittare come accaduto a Ballando con le Stelle? TvBlog risponde anche a questo. Attualmente la partenza del programma è fissata sempre al 14 settembre, e pare dunque che, salvo cambiamenti dell’ultimo momento, la trasmissione non subirà stravolgimenti. Questo quanto si legge in merito:

“Ci risulta che nel gruppo di lavoro del GF Vip si sia riscontrato un caso di positività al Covid, il programma sembra comunque confermato per la messa in onda di lunedì 14 settembre in prima serata su Canale 5, si attendono comunicazioni ufficiali in merito”.

Ma non solo il Grande Fratello Vip 5! A risultare positivi al Covid-19 sono stati anche i membri di produzioni di altri programmi Rai. Vediamo di quali si tratta.