Grande Fratello Vip 5: una protagonista di Temptation Island opinionista del reality?

1 Secondo le indiscrezioni, sembrerebbe che una protagonista di Temptation Island possa diventare opinionista del Grande Fratello Vip 5. Ecco di chi si tratta

Mancano solo due mesi all’arrivo ufficiale del Grande Fratello Vip 5. Nonostante l’ultima edizione del reality più spiato d’Italia si sia conclusa solo lo scorso aprile, i vertici Mediaset, dato il successo ottenuto da Alfonso Signorini, hanno deciso di ripuntare sul programma. Alla conduzione tornerà nuovamente il direttore del settimanale Chi, che si sta già preparando al meglio per affrontare ancora una volta questa sfida. Nel mentre sono già partiti i casting per la ricerca dei concorrenti perfetti, e tanti sono i gossip sui prossimi protagonisti della trasmissione.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore si parla molto anche degli opinionisti del Grande Fratello Vip 5, che affiancheranno Alfonso Signorini alla conduzione. Nonostante Pupo sia già stato confermato da settimane, pare che a cambiare sarà il volto femminile. Inizialmente si è così parlato del presunto arrivo di Giulia De Lellis, nome fortemente voluto dal conduttore. Tuttavia al momento non è ancora ben chiaro cosa accadrà. Poche ore fa infatti il portale CheTvFa ha svelato che a prendere il posto di Wanda Nara potrebbe addirittura essere una delle attuali protagoniste di Temptation Island. Parliamo naturalmente di Antonella Elia, il cui arrivo potrebbe essere una garanzia per il reality. Questo quanto si legge in merito:

“Per il versante opinionista il nome caldo per la poltrona femminile resta quello di Antonella Elia, come vi avevamo anticipato diverse settimane fa, anche se molto dipenderà dall’esperienza di Temptation Island, trasmissione alla quale sta partecipando dallo scorso giovedì. Pupo invece, come già si sa, è confermato”.

In attesa di scoprire se davvero Antonella Elia possa diventare opinionista del Grande Fratello Vip 5, rivediamo le dichiarazioni di Antonio Zequila, che qualche ora ha fa attaccato la showgirl.