1 Il terzo finalista del Grande Fratello Vip 5

Questa sera arriva su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, e tutto inizia già ad essere pronto per questa attesissima diretta, che come sempre non deluderà le aspettative. Con l’avvicinarsi della finale il cerchio si stringe sempre di più, e nelle ultime ore le tensioni in casa sono salite alle stelle. Stasera intanto scopriremo chi sarà il terzo finalista di questa lunga edizione dopo Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli, e di certo non mancheranno colpi di scena. A contendersi questo titolo ci sono ben tre Vipponi, che attualmente si stanno scontrando al televoto. Parliamo di Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò. Ma chi sarà a trionfare e ad accedere direttamente alla finale di lunedì 1 marzo?

In attesa del verdetto ufficiale, sul web come sempre sono partiti diversi sondaggi, grazie ai quali possiamo farci una prima idea su quello che potrebbe accadere. Ad indire una votazione è stato Reality House, che poco fa ha svelato i risultati. A posizionarsi all’ultimo posto troviamo Andrea Zelletta, che ottiene il 7% dei voti. A seguire troviamo Rosalinda Cannavò, col 46% dei voti e Tommaso Zorzi, risultato il più amato e dunque ipotetico terzo finalista, col 47% dei voti.

Tuttavia ricordiamo che non è detto che le cose vadano esattamente in questo modo e che sia proprio Tommaso Zorzi il terzo finalista del Grande Fratello Vip 5. Il televoto infatti verrà chiuso soltanto durante la diretta di questa sera, e per allora le cose potrebbero del tutto cambiare.

Per avere un’idea più chiara su quello che potrebbe accadere, facciamo anche affidamento sul sondaggio lanciato dal portale Grande Fratello Forum. Andiamo a scoprire i risultati di questa votazione.