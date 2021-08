1 La terza concorrente del Grande Fratello Vip 6

Mancano ormai soltanto pochi giorni al debutto ufficiale del Grande Fratello Vip 6, e tutto inizia a essere pronto per la nuova edizione del reality. Come è ben noto anche stavolta alla conduzione del programma ci sarà nuovamente Alfonso Signorini, pronto a rimettersi in gioco per la terza volta di seguito. Al suo fianco, nelle vesti di opinioniste, ci saranno invece Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che prendono il posto di Pupo e di Antonella Elia. Nel mentre in queste settimane si parla incessantemente dei concorrenti che quest’anno varcheranno la porta rossa e che ci terranno compagnia per i mesi a venire. Nonostante le molte indiscrezioni però soltanto nelle ultime ore gli autori stanno iniziando a svelare il cast ufficiale.

A essere confermate come concorrenti della nuova edizione sono già state Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne. Ma non solo. Pochissime ore fa infatti sui social del reality è stata pubblicata anche una prima foto della terza concorrente ufficiale, della quale però non conosciamo ancora l’identità! Nello scatto infatti vediamo solo la silhouette in bianco e nero della Vippona, e naturalmente sui social è già partito il toto nome.

Gli utenti infatti stanno cercando di capire chi potrebbe essere la terza concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 6, il cui nome verrà annunciato a breve. In molti tuttavia hanno menzionato non solo Ainett Stephens, ma anche Soleil Sorge. Che la Vippona in foto sia proprio una delle due?

In attesa di scoprire cosa accadrà, rivediamo le prime parole di Katia Ricciarelli e di Sophie Codegoni in merito all’inizio di questa nuova esperienza.