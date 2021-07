Con l'annuncio dei palinsesti per la stagione 2021-2022, è stato rivelato il numero di puntate del Grande Fratello Vip 6. Ecco quante saranno

Le puntate del Grande Fratello Vip 6

Mediaset scalda i motori e sta lavorando duramente per regalare ai telespettatori dei palinsesti per la stagione 2021-2022 di tutto rispetto. Quest’oggi Piersilvio Berlusconi alle ore 12:30 ha presentato alcune delle trasmissioni che vedremo a partire dall’autunno. Tra questi figura ovviamente il Grande Fratello Vip 6.

Dopo lo strepitoso successo della quinta edizione, il Grande Fratello Vip 6 tornerà molto presto su Canale 5, con al timone di conduzione ancora una volta Alfonso Signorini. Rinnovati gli opinionisti. Troveremo infatti Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, un duo interessante che promette tante sorprese. Il conduttore nel mentre sta lavorando per regalare un cast che rispetti le aspettative del GF Vip 5.

Proprio Pier Silvio Berlusconi durante la lunga conferenza stampa ha spiegato ai giornalisti come si divideranno le varie trasmissioni di Canale 5, con riferimento al Grande Fratello 6. Tra l’altro sono state finalmente svelate anche il numero di puntate ufficiali, salvo stravolgimenti vari.

In totale dovrebbero esserci 13 puntate previste più 8 possibili raddoppi. Se dovesse funzionare, ed è ciò che ci si augura, il Grande Fratello Vip 6 potrebbe allungarsi esattamente come avvenuto nella passata stagione televisiva. Questo però si vedrà solo in corsa, con i dati alla mano.

Ovviamente oltre alla diretta h 24 che vedrà come canale di riferimento di sicuro Mediaset Extra, il Grande Fratello Vip 6 andrà in onda in Prime Time il lunedì e venerdì. Quest’ultimo giorno, però, sarà utilizzato solo se si penserà a un possibile allungamento del reality show.

Queste al momento sono le uniche informazioni che abbiamo. Tanti sono i nomi che si rincorrono sui possibili protagonisti, ma ancora nessuna conferma ufficiale. La macchina organizzativa è al lavoro. Staremo a vedere cosa succederà. Il Grande Fratello Vip 6 a settembre farà il suo ritorno su Canale 5. Siete pronti a conoscere tutti i nuovi concorrenti che varcheranno la Porta Rossa?

