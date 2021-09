1 Le nuove regole del Grande Fratello Vip 6

Manca soltanto una settimana al debutto del Grande Fratello Vip 6, e finalmente tutto è pronto per la partenza del reality. Solo poco fa su Tv Sorrisi & Canzoni Alfonso Signorini ha svelato il cast ufficiale di concorrenti che quest’anno varcheranno la porta rossa, e senza dubbio ne vedremo delle belle. Tante le sorprese previste, e non mancheranno anche nuove regole. In particolare gli autori hanno deciso di adottare nuove misure in merito alle espulsioni, qualora ce ne fossero. Ma quali sono le novità? Scopriamole insieme.

A raccontarle è proprio Signorini. Alla rivista il conduttore del Grande Fratello Vip 6 ha raccontato che per la prima volta tutte le dichiarazioni dei concorrenti verranno valutate non solo secondo la gravità, ma anche secondo le intenzioni. Queste le dichiarazioni di Alfonso, che parla anche di altre due novità:

“La prima è che andremo in onda in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra e Mediaset Infinity, oltre al daytime su Canale 5. La seconda è l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente scorretto. Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico. Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa “liberi tutti”, ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie però saranno sempre punite. Terza novità, da me fortemente voluta, è la presenza delle opinioniste del popolo: avremo due “grandi sorelle”, delle signore stupende che potrebbero essere mia mamma e mia zia, delle pettegole tremende”.

Senza dubbio quest’anno ne vedremo delle belle nella casa del Grande Fratello Vip 6. In attesa di scoprire cosa accadrà, rivediamo le parole di Sandra Milo, che ha raccontato di aver dovuto rifiutare di partecipare al reality.