1 Il più votato del Grande Fratello Vip 6

Questa sera su Canale 5 va in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 6, e senza dubbio anche stavolta non mancheranno emozioni e grandi colpi di scena. Solo lo scorso venerdì a varcare la porta rossa sono stati altri 8 concorrenti, e in queste ore tante sono le cose accadute in casa. Con Alfonso Signorini dunque in diretta verranno affrontati numerosi argomenti, e come se non bastasse sapremo anche l’esito del primo verdetto di questa settimana. Durante la scorsa puntata infatti si sono svolte le prime nomination e a finire sotto al giudizio del pubblico sono stati Francesca Cipriani e Tommaso Eletti. Tuttavia i Vipponi possono dormire sonni tranquilli. Il televoto infatti questa settimana non sarà eliminatorio. Mentre il concorrente più votato si salverà, quello meno votato finirà nuovamente in nomination.

Ma chi sarà il Vippone più votato? Come sempre sul web sono partiti vari sondaggi, grazie ai quali possiamo farci una prima idea su quello che potrebbe accadere nel corso della diretta di questa sera. A lanciare una votazione è stato anche Reality House, e questi sono i risultati. Stando alle preferenze del web, il concorrente più votato è Francesca Cipriani, che ottiene l’89% dei voti, contro l’11% dei voti di Tommaso Eletti.

Come sempre tuttavia è importante precisare che non è detto che le cose vadano esattamente in questo modo e che sia proprio Francesca Ciprani la concorrente più votata del Grande Fratello Vip 6. Alfonso Signorini infatti chiuderà il televoto solo nel corso della diretta di questa sera e per allora le cose potrebbe del tutto ribaltarsi. Tuttavia per avere un’idea più chiara su quello che potrebbe accadere nel corso della terza puntata, facciamo anche affidamento sul sondaggio lanciato dal portale Grande Fratello Forum. Andiamo dunque a scoprire dunque i risultati di questa seconda votazione.