1 Raffaella Fico nel cast del Grande Fratello Vip 6?

Il cast del Grande Fratello Vip 6, piano piano, sta cominciando a prendere forma. Ormai mancano poco più di due settimane e gli account del reality stanno dando dei piccoli indizi per quanto riguarda l’identità del cast. Quasi ogni giorno, ormai, vengono lanciate indiscrezioni su chi entrerà quest’anno nella Casa più spiata d’Italia. Nelle ultime ore, per esempio, è stata annunciata un’altra vippona. Su Twitter e Instagram, infatti, è stata pubblicata l’immagine di una silhouette femminile. Lo scatto è stato modificato per rendere più difficile il riconoscimento, ma qualcuno potrebbe aver trovato la soluzione.

Qui sotto, infatti, vediamo il profilo Reality.news.ita. Questo ha messo nelle sue Stories quella che potrebbe essere la soluzione al mistero. Nella descrizione ufficiale leggiamo le seguenti parole: “Il contenuto resterà online solo per 13 minuti. No, non è affatto un caso“. In moti si sono, perciò, domandati cosa volesse dire questo. Senza ombra di dubbio si trattava di un indizio, bisognava solo capirne il significato. Pare, però, che l’account citato in precedenza abbia scoperto la soluzione:

La silhouette è di Raffaella Fico! L’indizio dei “13 minuti” si riferisce al fatto che la Fico fece il Grande Fratello 13 anni fa!”

Grande Fratello Vip 6: Raffaella Fico sarà una concorrente?

Ecco, quindi, quella che sembrerebbe la soluzione del già tanto chiacchierato mistero. Sarà davvero così? Non lo possiamo sapere. Lo scopriremo, infatti, soltanto una volta che sarà annunciato il cast ufficialmente. Nel frattempo, però, pare che sia stato anche rivelato un altro partecipante. Questa volta si tratta di un’indiscrezione rilasciata da una persona vicina al diretto interessato.

Andiamo a scoprire di chi si tratta. Continuate a leggere se siete interessati…