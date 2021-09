1 Regole e divieti al Grande Fratello Vip

Pensate di conoscere ogni curiosità sul Grande Fratello Vip 6? Guardando il programma di sicuro vi sarete posti tantissime domande e TV Sorrisi e Canzoni ha deciso di interpellare direttamente gli autori che lavorano nel dietro le quinte.

Dalla questione spesa ai telefonini, per passare ai vestiti alle pulizie o farmaci. Insomma tutto ma proprio tutto sul programma condotto da Alfonso Signorini. Partiamo con il dire che il conduttore non ha contatti con i vipponi, ma è capitato abbia fatto delle comparse in Casa per motivi specifici. Vediamo ora tutto il resto..

Come si svolge la spesa e come fanno coloro che hanno allergie?

I concorrenti del GF Vip in sala e cucina -foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Partiamo dalla spesa. In tanti si chiedono chi la fa e quanto possono spendere al giorno i concorrenti del Grande Fratello Vip. Ebbene, come capita di vedere spesso, sono gli stessi concorrenti a decidere cosa acquistare una volta a settimana.

La cifra dipende dal budget settimanale e in base agli esiti di prove ecc. Di norma, però, hanno circa 20 Euro, che può calare a 10 Euro se ci sono delle penalità.

Chi ha delle intolleranze o allergie particolari non ha nulla da temere, poiché nella lista il cibo per gli intolleranti è equiparato a quello degli altri. Non possono ordinare cibo dall’esterno, come pizze o altro.

E per quanto riguarda le pulizie? Ecco tutte le regole…