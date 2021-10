1 Grande Fratello Vip 6 torna nei contenitori di Canale 5

Sono ormai trascorse ben tre settimane da quando il Grande Fratello Vip 6 è iniziato. I concorrenti dunque hanno dato ufficialmente il via al loro percorso e ormai siamo entrati nel pieno delle dinamiche. Nel mentre in casa da ormai qualche giorno si respirano le prime tensioni, e iniziano a crearsi due gruppi distinti e separati. Nelle settimane a venire dunque ne vedremo delle belle e certamente non mancheranno colpi di scena e grandi emozioni. Questa sera nel mentre va in onda una nuova puntata del reality in diretta con Alfonso Signorini, e anche stavolta numerosi saranno gli argomenti che verranno affrontati.

Nel mentre poco fa è giunta una bellissima notizia per tutti i fan del programma. Da oggi infatti il Grande Fratello Vip 6 torna nei contenitori di Canale 5, e verranno dedicati dei blocchi al programma all’interno di Mattino Cinque e di Pomeriggio Cinque! A svelarlo è stato Giuseppe Candela, che sui social afferma:

“Il Grande Fratello torna nei contenitori di Canale 5. Spazio a Mattino 5 nella puntata di oggi, lo stesso è previsto a Pomeriggio 5”.

Dopo la diretta h24 su Mediaset Extra, e dopo la striscia quotidiana su Canale 5, il Grande Fratello Vip 6 torna anche a Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque, condotti rispettivamente da Federica Panicucci e Barbara d’Urso. Nel mentre qualche ora fa un Vippone in casa ha fatto coming out. Rivediamo di chi si tratta e le sue dichiarazioni.