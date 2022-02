Irruzione al Grande Fratello Vip 6

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, e come sappiamo non sono mancate grandi emozioni. Protagonisti indiscussi della serata sono stati nuovamente Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, che hanno avuto l’ennesimo confronto di chiarimento. Ma non solo. Durante la serata infatti Lulù Selassié è stata eletta seconda finalista.

In più gli autori hanno preso un duro provvedimento verso Alessandro Basciano, che ha nuovamente violato il regolamento del reality. Tra un’emozione e l’altra però nessuno si è reso conto che durante la puntata è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che in queste ore sta facendo discutere il web.

Nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 6 infatti un uomo ha fatto irruzione in studio e ha cercato di raggiungere il palco dove c’era Alfonso Signorini! Tuttavia immediatamente la sicurezza è intervenuta, e ha portato via di getto l’uomo. Ma chi è la persona che ha cercato di “disturbare” la puntata? A svelarlo è blogtivvu.it. Si tratterebbe di Paolo Sforza, noto ai più per aver fatto il bagno nella fontana della Reggia di Caserta. L’uomo avrebbe cercato di lanciare un messaggio contro il cyberbullismo, senza però riuscirci. Ecco il video del momento:

Come si nota nel filmato la sicurezza è prontamente intervenuta, e ha impedito che Sforza interrompesse la diretta.

