1 Il gesto di Delia Duran

Ancora una volta a finire al centro dell’attenzione mediatica sono Delia Duran e Alex Belli. Da quando l’attore ha fatto ritorno nella casa del Grande Fratello Vip 6, come abbiamo visto, ha fatto di tutto per riconquistare sua moglie, e nonostante era sembrato che tra i due ci fosse stato un riavvicinamento, in queste ore le tensioni sono nuovamente salite alle stelle. Come se non bastasse oggi è emerso un nuovo retroscena, che non è passato inosservato. Sophie Codegoni infatti, mentre chiacchierava con Soleil Sorge del provvedimento che è stato preso verso Alessandro Basciano, ha svelato che Delia avrebbe dato uno schiaffo ad Alex! Queste le sue dichiarazioni:

“Alex ha preso uno schiaffone in faccia da Delia… Se l’avesse fatto un uomo a una donna tragedia, perché é una tragedia. Ma anche se lo facesse una donna con un uomo sarebbe una tragedia”.

Poco dopo a confermare che Delia Duran avrebbe dato uno schiaffo ad Alex Belli in magazzino è stata la stessa Soleil Sorge, che parlando con Katia Ricciarelli ha dichiarato:

“Ieri Alessandro, come è giusto che sia, è stato ripreso per il modo un po’ aggressivo che ha avuto. Però in magazzino Delia che ha tirato uno schiaffo ad Alex, e non è stato minimamente detto o ripreso nulla. Se un atteggiamento viene punito, perché l’altro no? Ero uno schiaffo d’amore e quindi lo giustifichiamo?”.

Soleil che smerda il provvedimento dato ad Alessandro, gli autori e i due pesi e due misure 🙌🏻🙏🏻✈



"ieri Alessandro é stato ripreso per il modo, però a Delia che ha tirato uno schiaffo ad Alex non é stato detto niente"



"ieri Alessandro é stato ripreso per il modo, però a Delia che ha tirato uno schiaffo ad Alex non é stato detto niente"

