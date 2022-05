1 L’erede di Rocco Siffredi al Grande Fratello Vip 7?

Mancano ancora diversi mesi alla partenza ufficiale del Grande Fratello Vip 7, che come sappiamo debutterà su Canale 5 a partire da settembre con la conduzione di Alfonso Signorini. Nonostante ci voglia ancora del tempo affinché le luci della casa di Cinecittà si riaccendano, la grande macchina del reality si è già messa in moto da settimane. Gli autori infatti sono alla ricerca del cast perfetto, e già numerose sono le indiscrezioni sui presunti concorrenti che varcheranno la porta rossa. Poco fa a parlare è stato anche Dagospia, che ha svelato che un noto pornoattore, considerato l’erede di Rocco Siffredi, sarebbe stato scelto per far parte del cast della nuova edizione del reality. Questo quello che si legge in merito:

“Si chiama Max Felicitas (Edoardo Barbares il suo vero nome) ed è considerato da molti l’erede di Rocco Siffredi. Il pornoattore friulano sarebbe stato scelto da Alfonso Signorini come concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip in onda da settembre su Canale 5”.

Attualmente precisiamo che si tratta soltanto di indiscrezioni e non ci sono ancora certezze in merito al cast del Grande Fratello Vip 7. Negli ultimi giorni come se non bastasse si è anche parlato dei nuovi opinionisti del reality. Come sappiamo infatti sia Adriana Volpe che Sonia Bruganelli non torneranno a ricoprire i loro ruoli, e dunque al loro posto subentreranno due nuovi volti. Stando a quello che ha svelato TvBlog, pare che a essere in lizza per il posto di opinionista ci sia Katia Ricciarelli, che sarebbe contesa anche da Carlo Conti per Tale e Quale Show. Questo quanto ripota il ben informato portale:

“A Tale e quale show 2022 potrebbe prendere parte anche Katia Ricciarelli, la quale sarebbe però contesa anche da Alfonso Signorini per il ruolo di opinionista (dove non sono state confermate Adriana Volpe e Sonia Bruganelli) nel reality di Canale 5. La sensazione è che alla fine questa seconda ipotesi possa avere la meglio. Ma, anche in questo caso, la risposta definitiva giungerà solo nelle prossime settimane”.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, andiamo a rivedere chi potrebbe far parte del cast del Grande Fratello Vip 7.