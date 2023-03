Grande Fratello Vip 7, chi vincerà secondo gli scommettitori

NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Marzo 2023

GF Vip 7

Chi sarà a vincere il Grande Fratello Vip 7?

Manca esattamente un mese alla finale del Grande Fratello Vip 7 e finalmente tra poche settimane sapremo chi sarà a vincere questa lunga edizione del reality show. Nel mentre lunedì sera, nel corso della prossima diretta, sapremo chi sarà il primo finalista e al momento ben 7 Vipponi si stanno scontrando al televoto. Il cerchio nel frattempo inizia a stringersi sempre più e ormai in casa sono rimasti soltanto 13 concorrenti, che in questi ultimi giorni di gioco dovranno dare il massimo per guadagnarsi l’accesso in finale.

Il pubblico però si chiede già chi vincerà il Grande Fratello Vip 7 e in queste ore a dire la loro sono stati anche gli scommettitori. Come da tradizione infatti i bookmakers hanno espresso le loro preferenze sui Vipponi ancora in gioco, e su SNAI è stata stilata una classifica con le rispettive quotazioni. A non rientrare in questa lista ci sono però tre concorrenti, che al momento dunque non sembrerebbero essere tra i favoriti alla vittoria. Parliamo di Davide Donadei, Milena Miconi e Andrea Maestrelli. Questa invece la classifica generale, partendo dai posti più bassi:

Giaele De Donà, quotata a 50,00

Luca Onestini, quotato a 15,00

Alberto De Pisis, quotato a 7,50

Micol Incorvaia, quotata a 7,50

Daniele Dal Moro, quotato a 6,00

Edoardo Donnamaria, quotato a 6,00

Antonella Fiordelisi, quotata a 5,00

Oriana Marzoli, quotata a 4,00

Edoardo Tavassi, quotato a 4,00

Nikita Pelizon, quotata a 4,00

Secondo gli scommettitori dunque uno tra Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon potrebbe vincere il Grande Fratello Vip 7. Precisiamo però che al momento manca ancora un mese alla finale e nelle prossime settimane tutto potrebbe ancora cambiare. Ma chi sarà dunque a trionfare? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre seguiteci per tante altre news sul reality, e non solo.