Nicolò Figini | 3 Marzo 2023

Il bacio tra Ivana e Luca Onestini

Ieri sera è arrivato il momento di capire quali dei tre vipponi ospiti sarebbe rimasto nella casa. La scelta era tra Ivana Mrazova, Matteo Diamante e Martina Nasoni. Alla fine nessuno di loro ha continuato la sua permanenza nel reality, ma a tutti è stato permesso di salutare i rispettivi ex, Luca Onestini, Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro. Il conduttore ha affermato:

“Arriva il momento di scoprire chi tra i tre ospiti resterà nella casa. Iniziamo con Luca e Ivana. Tra alti e bassi vi siete ritrovati. Questa esperienza vi trova più vicini rispetto a come siete partiti. Le vostre vite non si erano più incrociate. Dopo un periodo altalenante ora avete provato una grande armonia”.

Luca Onestini afferma di aver gradito la presenza dell’ex fidanzata dentro la casa più spiata d’Italia: “Sono felicissimo che sia venuta qui. Ho ritrovato una persona che per me è fondamentale. Quando la vedo sono felice”. Ivana, dal canto suo, invece, ha detto: “Luca è una delle persone più importanti che ho nella mia vita. Sono felice che ci siamo ritrovati, io con lui sto bene”.

A questo punto, purtroppo, per Ivana arriva il momento di salutare Luca. Il presentatore fa una domanda: “Pensi che vi ritroverete?”. La risposta di Onestini è stata: “Le nostre vite si sono incrociate e lo saranno per sempre. Nel mio cuore c’è sempre stata Ivana“. Per il vippone è come se nulla fosse cambiato nel loro rapporto. Tuttavia Ivana ha dovuto lasciare la casa.

Prima, però, non sono mancati abbracci e un bacio veloce sulle labbra. I due si stringono in un caloroso abbraccio e si promettono di rivedersi anche fuori dalla Casa. QUI potete recuperare il momento completo. Seguiteci per non perdervi tante altre news.