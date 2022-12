NEWS

Nicolò Figini | 10 Dicembre 2022

GF Vip 7

L’accusa di Sonia Bruganelli a Sarah

Questa sera va in onda un appuntamento speciale del Grande Fratello Vip 7. Nell’anteprima il conduttore si è presentato in casa per fare una sorpresa ai vipponi. Ha chiamato tutti i giardino e poi ha fatto loro gli auguri di buon Natale anche se manca ancora qualche settimana. Fatto sta che poco dopo ha chiamato in causa anche le opinioniste e Giulia Salemi. Orietta Berti ha usato parole molto carine, soprattutto verso Giaele De Donà e Alberto De Pisis. L’influencer, invece, ha letto alcuni divertenti tweet del web. A tirare una frecciatina e a lanciare un’accusa ci ha pensato Sonia Bruganelli.

La moglie di Bonolis, infatti, ha avuto da ridire sul comportamento di Sarah Altobello. Ha detto che le sembra una rana dalla bocca larga. Secondo quanto ha potuto vedere dalle varie clip, infatti, le è sembrato che lei vada in giro a raccontare ciò che gli altri inquilini le raccontato. Ha anche fatto alcuni nomi, come per esempio quelli di Giaele e Micol. Non appena le ha chiamate in causa, la Incorvaia è stata inquadrata dalla telecamera e ha strabuzzato gli occhi in segno di sorpresa. Evidentemente non se lo aspettava. (QUI il video).

Scintille tra Sarah Altobello e la nostra Sonia! 💥 #GFVIP pic.twitter.com/4KcLxyEPNX — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 10, 2022

Fatto sta che Sarah si è difesa dicendo di non sapere di cosa stesse parlando Sonia Bruganelli. Ha anche aggiunto che entrambe sono sue amiche e ha un buon rapporto con loro. L’opinionista le ha dato ragione e ha dichiarato che è proprio questo il motivo per il quale non capisce come mai si atteggi in tale maniera. Vedremo prossimamente come evolveranno le situazioni. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

