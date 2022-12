NEWS

Debora Parigi | 2 Dicembre 2022

GF Vip 7

Forti tensioni nella Casa del GF Vip 7

Non si respira proprio aria di Feste al GF Vip 7, anzi da un po’ di giorni c’è ancora più tensione rispetto al solito. E se a Natale siamo tutti più buoni, dentro la Casa più spiata d’Italia pare che questa tranquillità e bontà non sia ancora entrata. E così oggi ci sono già stati due forti scontri per motivi futili.

Il primo litigio ha visto protagoniste Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Sappiamo che le due ultimamente non vanno molto d’accordo, dopo quello che è successo lunedì in puntata e anche per i pensieri che la conduttrice ha riguardo il rapporto della coinquilina con Daniele Dal Moro. Ma basta una minima frase per far saltare i nervi. Così la tensione è sempre più forte e le due hanno litigato già di mattina. Non si capisce bene cosa abbia provocato tutto, fatto sta che Wilma si è detta stufa di sentire Patrizia dirle delle cose. Così è partito lo scontro in cucina mentre la Goich lavava i piatti e la Rossetti stava mettendo in ordine. Le due donne si sono urlate contro fino a quando Patrizia ha deciso di andarsene per non sentirla più parlare.

Wilma: “E va bene basta, cazzo”

Patrizia: “Mamma mia Wilma, ma non ti si può dì niente”

Wilma: “Mi da fastidio, mi sono appena alzata”

Patrizia: “Ti sei alzata da 1 ora per cortesia, ha da 1 ora che brontoli”



VI PREGO LORO CHE LITIGANO MI FANNO SEMPRE PISCIARE #gfvip pic.twitter.com/PTBO2sRtSH — soleilandia ☀ (@sisonokevin) December 2, 2022

Un altro scontro, quasi in contemporanea, è avvenuto intorno al tavolo in cui i vipponi mangiano tutti insieme. Pare che a far scattare tutto sia stato uno scherzo. Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese si stavano confrontando con il secondo che probabilmente diceva al primo di essere stato complice di questo scherzo. Ma il vero litigio è partito perché Charlie, prendendosela un po’, ha interrotto Antonino dicendo: “Basta, non gioco più”. Ed è qui che Spinalbese si è arrabbiato perché non gli è stato permesso di parlare. Così sono volate parole grosse e alla fine Antonino se n’è andato lasciando il coinquilino seduto da solo al tavolo.

Insomma nella Casa del GF Vip a quanto pare basta poco per far scattare i nervi e sembra che a lungo andare tutti i vipponi abbiano meno pazienza.