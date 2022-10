I nominati del Grande Fratello Vip 7 del 17 ottobre

La puntata del 17 ottobre 2022 del Grande Fratello Vip 7 è stata carica di eventi. Inizialmente si è parlato del caso Mark Caltagirone con Pamela Prati. In seguito abbiamo assistito a un confronto tra Antonino e Ginevra Lamborghini. Poi è stato il turno di Sonia Bruganelli che ha rivalutato Spinalbese. Si è passati, perciò, a Nikita e a uno scontro molto accesso con Cristina Quaranta, la quale le ha urlato contro tra le lacrime.

Alfonso Signorini, poi, ha svelato i preferiti della Casa. Stiamo parlando di Luca Salatino, Daniele Del Moro, Wilma Goich ed Elenoire Ferruzzi. Sonia Bruganelli ha dato l’immunità a Edoardo Donnamaria. Orietta Berti, invece, l’ha data a Charlie Gnocchi. Si passa, poi, alle nomination:

Antonino ha nominato Amaurys Perez

Amaurys ha nominato Alberto De Pisis

Patrizia Rossetti ha nominato Attilio Romita

Cristina ha nominato Giaele De Donà

Giaele ha nominato Cristina

George Ciupilan ha nominato Antonella Fiordelisi

Carolina Marconi ha nominato Giaele

Attilio ha nominato Giaele

Pamela ha nominato Alberto

Alberto ha nominato Giaele

Antonella ha nominato George

Luca ha nominato Cristina

Elenoire ha nominato Attilio

Charlie ha nominato George

Wilma ha nominato Giaele

Daniele ha nominato Giaele

Edoardo ha nominato Patrizia

Nikita ha nominato Cristina

In nomination al Grande Fratello Vip 7, quindi, troviamo Antonino, Giaele, Alberto, Attilio, Cristina e George. I telespettatori, quindi, sceglieranno chi mandare avanti. Molto presto, quindi, scopriremo di chi si tratta. Continuate a seguirci per tante altre news. Per recuperare la puntata intera andate su Mediaset Infinity.

