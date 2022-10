Scontro tra Cristina Quaranta e Nikita Pelizon

Dentro la casa del Grande Fratello Vip è stato affrontato l’argomento Nikita Pelizon e di come diversi concorrenti della Casa litighino spesso con lei. Tra queste anche Cristina Quaranta, la quale ha rivelato cosa pensa della vippona:

Io sono una donna concreta e lei è tutt’altro, il mio opposto. Faccio fatica a capirla e quando è seria o vuole scherzare. Si è accanita contro di me solo perché le ho chiesto di spostarsi diletto. Mi sono poi chiarita con lei. Rimanendo nella mia posizione e lei nella mia. SE tu ridi io mi sento perc**ata da te e lei mi ha risposto che lo fa per difesa. Detto ciò lei è una ragazza molto particolare.

Poco dopo, alle parole di Cristina Quaranta, è arrivata anche la risposta di Nikita:

Se mi chiamano uragano ci sarà un motivo. In ogni caso, sì, ho insistito per parlarle. La reputo una donna molto intelligente. Io non parlo di me se non mi viene chiesto. Piuttosto ascolto. E non siamo arrivati a un punto d’incontro. Se devo insistere per capire perché mi eviti… Poi mi dici di non poter avere un sorriso stampato, mi son sentita di dover rimettere la maschera che ho portato per 16 anni.

La situazione è però degenerata nel momento in cui Cristina ha menzionato l’aereo che ha ricevuto Nikita e per il quale l’altra ha espresso felicità. La Pelizon, però, le aveva detto di smetterla con le comparazioni. La vippona ha spiegato il suo punto di vista: “La sua reazione è sempre che vorrebbe anche lei. E le ho detto che dovrebbe essere felice per gli altri e se ci crede poi arriverà anche per lei“. E l’altra:

Ma fuori per me non c’è nessuno. Ma credere a cosa? Ma cosa stai dicendo? Non si può avere sempre tutto ciò che si desidera. Non è così. Allora io vorrei che mio fratello morto di tumore due anni fa fosse qui con me, eppure l’hanno portato via. Cosa stai dicendo? Non diciamo stron**te. I desideri si avverano… Ma di cosa? Nikita non mi fare questi discorsi perché vado fuori di testa. Non hanno senso questi discorsi. Io non ci credo perché non ho nessuno fuori, io divento matta.

Cristina Quaranta si è alzata in preda alle lacrime e alle urla. QUI potete vedere il video, compreso il momento in cui Signorini ha fatto calmare le acque.

