In puntata al GF Vip 7 Ginevra Lamborghini attacca duramente prima Antonino poi Antonella: è scontro tra le parti

Scontro tra Ginevra Lamborghini, Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi

Stasera al GF Vip 7 c’è stato un confronto diretto tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria e non sono mancate accuse reciproche. La troppa vicinanza dell’hairstylist verso l’influencer ha mandato su tutte le furie il volto di Forum. E per tale ragione si è creata tensione. Ma Ginevra Lamborghini cosa ne penserà di tutto questo?

Da studio l’ex vippona ha applaudito l’attacco di Sonia Bruganelli nei confronti di Antonino Spinalbese. Incuriosito Alfonso Signorini ha voluto sapere il perché di questa sua reazione. Da qui le parole della ragazza: “Perché ho visto anch’io delle incongruenze abbastanza importanti che mi portano a dire che Antonino se la canta. Ma uomo poco, ragazzino abbastanza. Se voglio dirglielo, ma certo. I veri amici dicono le cose in faccia, quindi…”.

A questo punto Ginevra Lamborghini si è collegata direttamente con Antonino Spinalbese: “Io devo dire una cosa nel nome dell’amicizia. Le cose le dico. Tolto il fatto che mi dispiace vedere in te un atteggiamento poco uomo e adulto. Una cosa che ti è stata già detta e ora è la quarta volta. Mi collego al discorso di Edoardo sull’essere poco aderente sull’esser uomo. Sono rimasta colpita quando ti è scappato detto che io mi sia avvicinata a te e tu non hai apprezzato perché io ero fidanzata. Io ti ho offerto la mia amicizia pura e semplice. Riguardando quel frame mi hai fatto sentire sporca, come se mi fossi comportata da gatta morta. Ti ribalto la domanda. Se l’atteggiamento che ho avuto io da amica, però l’atteggiamento avuto da te è bello. Che metro di paragone hai?”.

Antonino Spinalbese si è giustificato spiegando di aver cercato di capire fino a che punto si sarebbe esposta. Così Ginevra Lamborghini ha sbottato: “Tu ti trovi proprio bene con Antonella a fare questi giochini”, poi il consiglio a Edoardo Donnamaria: “Edo scappa più veloce del vento”.

Una richiesta di chiarimento di Ginevra nei confronti di Antonino… e possiamo solo immaginare cosa sta per succedere su Twitter. #GFVIP pic.twitter.com/UAnssmv9Jt — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 17, 2022 (CLICCA QUI PER IL VIDEO COMPLETO) Lo scontro tra Ginevra Lamborghini, Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi è proseguito ancora per un po’. Quali saranno le reazioni ora dei due vipponi?

