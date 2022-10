I nominati del Grande Fratello Vip 7

Serata piena di colpi di scena al Grande Fratello Vip 7. Poco fa infatti Elenoire Ferruzzi è stata eliminata dal pubblico a seguito di un televoto flash, dopo gravissime dichiarazioni contro Nikita Pelizon. Nel mentre non sono mancate anche altre tensioni tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, e di certo le prossime saranno ore di fuoco. Non sono mancate anche le nomination. Andiamo dunque a scoprire cosa è accaduto in superled:

Edoardo Donnamaria ha nominato Pamela Prati

Pamela Prati ha nominato Nikita Pelizon

Antonella Fiordelisi ha nominato George Ciupilan

Antonino Spinalbese ha nominato Nikita Pelizon

Nikita Pelizon ha nominato Pamela Prati

George Ciupilan ha nominato Antonella Fiordelisi

Charlie Gnocchi ha nominato Antonino Spinalbese

Daniele Dal Moro ha nominato Pamela Prati

Carolina Marconi ha nominato Pamela Prati

A seguire sono stati gli immuni di questa puntata del Grande Fratello Vip a fare le loro nomination. Ecco cosa è accaduto in confessionale:

Wilma Goich ha nominato Antonella Fiordelisi

Luca Salatino ha nominato Pamela Prati

Patrizia Rossetti ha nominato Daniele Dal Moro

Attilio Romita ha nominato Antonella Fiordelisi

Giaele De Donà ha nominato Pamela Prati

Edoardo Donnamaria ha nominato Charlie Gnocchi

Ma chi sono dunque i nominati della puntata del 27 ottobre del Grande Fratello Vip 7? A finire al televoto sono stati Pamela Prati, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon.

Novella 2000 © riproduzione riservata.