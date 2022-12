NEWS

Debora Parigi | 6 Dicembre 2022

GF Vip 7

Orietta Berti si scaglia contro Pamela Prati

Questa sera al GF Vip 7 c’è stato il secondo round del confronto che vede Pamela Prati da una parte e Patrizia Rosseti e Wilma Goich dall’altra. Ma in questa discussione si sono intromesse anche delle ex vippone e ovviamente le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

In particolare le opinioniste si sono schierate contro Pamela Prati e quella che ha davvero sorpreso è stata proprio Orietta. Poiché è stato tirato di nuovo fuori l’argomento Mark Caltagirone, la Berti non le ha mandate a dire ed è diventata una furia contro l’ex vippona. Ha infatti detto: “Lei dice che in Italia ci sono tre persone che non credono alla sua storia e cioè la Rossetti, la Toffanin e io, ah e anche Sonia. Che vada a vedere il profilo dei social del Grande Fratello da quando è entrata qui e poi mi dirà che c’è tutta Italia… forse solo 1/4 che crede alla sua storia…”.

E Orietta è andata avanti: “Non ci crederò mai Pamela alla tua storia. Mi offendi, offendi la mia intelligenza di donna normale. Perché lo so nel nostro ambiente come vanno queste cose. Quando una cosa non va più ne facciamo un’altra per farla andare. Lo sappiamo come succede nel nostro ambiente, è un ambiente fatto così”. Subito è arrivata la risposta di Pamela Prati che si è davvero arrabbiata molto con l’opinionista. Ha infatti detto: “La gente sa leggere, cosa che non sai fare tu. Sei una donna che purtroppo non ha una sensibilità”. Potete rivedere QUI lo scontro tra le due.

Ma non finisce qui, perché poi sono intervervenute anche Cristina Quaranta ed Elenoire Ferruzzi, le quali hanno invece difeso Pamela. Ma non solo, si sono proprio scagliate contro Patrizia e Wilma.

Questo scontro è stata poi commentato dalla stessa Patrizia con gli altri vipponi e molti le hanno dato ragione sul fatto che dentro la Casa non dicono niente e quando vanno in studio diventano delle iene.