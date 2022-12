Luciano Punzo eliminato dal GF Vip 7: tutte le percentuali

NEWS

Andrea Sanna | 5 Dicembre 2022

GF Vip 7

Lo scontro tra Giaele De Donà e Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi spinta da Oriana Marzoli si è ritrovata a parlare di Giaele De Donà in stanza da letto. La venezuelana ha notato un allontanamento tra le due e le ha quindi chiesto delle spiegazioni a riguardo. L’ex schermitrice ha rivelato cosa sarebbe successo tra loro ma ha anche detto che alcune battute fatte sono state spontanee e non per ferirla (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

Oriana Marzoli di questo ne ha parlato in disparte anche con Giaele De Donà e quest’ultima ancora una volta ha esposto il suo disappunto verso Antonella Fiordelisi (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

Compreso dunque che una stoccata durante il TG del GF Vip ha infastidito Giaele De Donà, Antonella Fiordelisi si è ritrovata a sfogarsi con Attilio Romita e Sarah Altobello e a proposito di quanto accaduto: “Il primo mese che eravamo qua ho detto anche di peggio. Io dico la mia, ma non lo faccio in modo cattivo”. La vippona dunque è convinta di non aver fatto niente di male e sostiene che l’eccessiva seriosità di Giaele non fa che allontanarla.

Dalla sua, quindi, Antonella si augura che Giaele e gli altri coinquilini si prendano un po’ meno sul serio anziché fare inutili polemiche. Ma se pensate che le due non si siano confrontate, vi sbagliate.

Questo perché Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà hanno anche avuto modo di battibeccare di questo. L’influencer partenopea ha detto che non mancherà occasione di nominarla. Dalla sua la coinquilina ha detto di non prendersela semmai dovesse votarla: “Ne ho superate tante e non sono come te che chiude le amicizie per le nomination”.

Giaele: “Io non me la prendo per le nomination ne ho superate tante, non sono Antonella che chiude le amicizie per le nomination”



LA CAZZO DI BASTARDA MILIARDARIA CHE CI PIACE VEDERE #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/GmAOcSxoAa — soleilandia 🎄 (@sisonokevin) December 4, 2022

Riusciranno a chiarirsi Giaele e Antonella ? Al momento non sembrano esserci i presupposti, ma non è escluso che in futuro possa esserci un riavvicinamento tra le parti.