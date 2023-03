NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Marzo 2023

GF Vip 7

Ecco chi sono i nominati del Grande Fratello Vip 7 del 6 marzo

Puntata intensa quella di stasera al Grande Fratello Vip 7. Nel corso della diretta infatti è stata eletta la prima finalista di questa edizione: Oriana Marzoli. Ma non solo. I Vipponi hanno infatti anche ricevuto un richiamo per i recenti comportamenti assunti, che hanno fatto storcere il naso ai vertici dell’azienda. Naturalmente anche stavolta non sono mancate le nomination e come sempre abbiamo assistito a dei colpi di scena inaspettati. Stasera infatti, partendo proprio da Oriana, è stata avviata una catena di salvataggio, che ha decretato la prima nominata della puntata. Ad avere la peggio è stata Milena Miconi, che essendo l’unica non salvata è finita direttamente al televoto. Ma non è finita qui.

Successivamente infatti sono partite le nomination vere e proprie, che hanno decretato i nuovi nominati di questa puntata del Grande Fratello Vip 7. Ma cosa è accaduto dunque? Andiamo a scoprirlo:

Oriana Marzoli ha nominato Nikita Pelizon

Antonella Fiordelisi ha nominato Alberto De Pisis

Daniele Dal Moro ha nominato Antonella Fiordelisi

Nikita Pelizon ha nominato Giaele De Donà

Edoardo Tavassi ha nominato Nikita Pelizon

Giaele De Donà ha nominato Nikita Pelizon

Davide Donadei ha nominato Giaele De Donà

Luca Onestini ha nominato Nikita Pelizon

Andrea Maestrelli ha nominato Nikita Pelizon

Micol Incorvaia ha nominato Nikita Pelizon

Alberto De Pisis ha nominato Davide Donadei

Edoardo Donnamaria ha nominato Nikita Pelizon

Milena Miconi ha nominato Luca Onestini

Ma chi sono dunque i nominati della puntata del 6 marzo del Grande Fratello Vip 7? A finire al televoto sono stati Milena Miconi, Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Antonella Fiordelisi, Luca Onestini, Alberto De Pisis e Davide Donadei. Uno di questi Vipponi nella prossima puntata verrà definitivamente eliminato e lascerà ufficialmente la casa. Ma chi sarà a dover abbandonare il programma a un passo dalla finale? Non resta che attendere per scoprirlo.