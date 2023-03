NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Marzo 2023

Alfonso Signorini riprende i Vipponi del GF Vip 7

Siamo nel pieno di una nuova diretta del GF Vip 7 e questa sera la puntata è iniziata con un richiamo per i Vipponi. Come sappiamo infatti in questi giorni si è a lungo discusso di quanto accaduto giovedì sera, e dei comportamenti troppo eccessivi dei concorrenti, al punto che a intervenire è stato Pier Silvio Berlusconi. L’editore di Mediaset ha infatti espressamente chiesto che l’ultima puntata ondata in onda venisse rimossa dal sito, facendo intendere di non essere contento di quanto accaduto all’interno del reality.

Questa sera così Alfonso Signorini ha ripreso i Vipponi del GF Vip 7 per quanto accaduto e li ha invitati ad assumere un comportamento consono alla situazione. Ma non solo. Il conduttore ha anche chiesto ai concorrenti di scusarsi con il pubblico per quanto accaduto, e in merito ha affermato:

“È stato superato un limite, al punto che l’editore è intervenuto direttamente manifestando il suo disappunto riguardo al mancato rispetto di questi limiti. Si sono superati i limiti per le parolacce, alle quali voi siete stati richiamati più e più volte nel corso di questa edizione. È stato superato nell’atteggiamento, avete avuto spesso un atteggiamento troppo aggressivo nel relazionarvi con gli altri. Un atteggiamento che non può più essere tollerato. Avete superato il limite, lasciatemelo dire, anche nel modo di porgersi e nel vestirvi, indecoroso per una prima serata su Canale 5. Per tuta questa serie di ragioni è necessario che noi tutti insieme chiediamo scusa al pubblico che ci guarda”.

Alfonso ha qualcosa di molto importante da dire ai VIP, si tratta di quanto successo nella scorsa puntata. #GFVIP pic.twitter.com/eE0gIoIoVf — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 6, 2023

Dopo le parole di Signorini, i Vipponi si sono prontamente scusati e poco dopo è ufficialmente iniziata la puntata del GF Vip 7. A breve nel mentre verrà eletto il primo finalista e senza dubbio in molto attendono di capire chi vincerà di diritto l’ingresso all’ultima puntata.