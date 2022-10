1 Cosa sta accadendo al Grande Fratello Vip 7?

Nonostante siano trascorsi pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip 7, in queste prime due settimane di gioco ne abbiamo già viste di ogni. Non sono mancate infatti le prime accese liti, le prime simpatie e i primi dissapori. Nel mentre col caso Marco Bellavia in casa non sono mancate le tensioni, e la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Giovanni Ciacci hanno portato un malcontento generale all’interno del gruppo. In questi minuti come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web.

Come ben sappiamo su Mediaset Extra va sempre in onda la diretta dalla casa, che viene seguita da migliaia di telespettatori. Il pubblico del reality infatti segue costantemente ciò che accade all’interno del gruppo, per questo quando a un tratto le immagini si sono bruscamente interrotte gli utenti si sono chiesti cosa stesse accadendo.

La diretta del Grande Fratello Vip 7 è infatti a un tratto saltata, e al momento, nonostante sia trascorsa oltre un’ora, non è stata ancora ripristinata. Anche sul sito ufficiale del reality la live è bloccata, e nessuno sa dunque cosa stia succedendo in casa in questi minuti. In molti hanno così iniziato a ipotizzare che sia accaduto qualcosa di serio, che potrebbe aver spinto gli autori a interrompere momentaneamente la diretta. Tuttavia a ora la produzione non si è ancora espressa sulla questione.

Di certo però a breve ne sapremo di più, e vi aggiorneremo con tutti i dettagli del caso. Nel mentre alcune ore fa una Vippona ha fatto una drammatica confessione sul suo passato. Andiamo a rivedere di chi si tratta e il suo racconto.