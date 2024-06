Il Grande Fratello avrebbe contattato Luca Vezil, ex di Valentina Ferragni, per entrare nel cast

Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Giugno 2024

Grande Fratello

In base alle ultime indiscrezioni sul web Luca Vezil, ex fidanzato di Valentina Ferragni, sarebbe stato contattato per entrare nel cast del Grande Fratello

Oggi pomeriggio si è diffusa sul web l’indiscrezione secondo la quale Luca Vezil avrebbe ricevuto la proposta dal Grande Fratello di entrare nel cast della nuova edizione. Ecco quale sarebbe stata la risposta.

La risposta di Luca Vezil al Grande Fratello

I rumor sul Grande Fratello non accennano a fermarsi e tra i tanti che circolano sul web ne troviamo uno che riguarda l’ex fidanzato di una delle sorelle Ferragni. Ci stiamo riferendo a Valentina, la quale per anni è stata legata a Luca Vezil. La loro storia è finita lo scorso anno e l’influencer oggi ha ritrovato la felicità accanto a un nuovo compagno.

Lo stesso è comunque accaduto per Luca, il quale si è fidanzato con Virginia Stablum. Fatto che la redazione del GF si sarebbe fatta avanti con il modello per chiedergli se sarebbe stato interessato a entrare nel cast della prossima edizione. Tuttavia avrebbe risposto in maniera negativa e per tale ragione non lo vedremo entrare nella Casa a settembre.

L’indiscrezione è arrivata sui social in queste ore grazie all’esperto di gossip Amedeo Venza, ma negli ultimi giorni un altro giovane volto noto nel mondo dello spettacolo, al contrario, avrebbe espresso la sua disponibilità.

La presunta risposta di Luca Vezil al Grande Fratello

Ci stiamo riferendo all’ex tronista di Uomini e Donne Brando Ephrikian, che si dice entusiasta all’idea di affrontare tale avventura. Durante una chiacchierata a Casa Lollo con Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha dichiarato:

Mi farebbe piacere, ritengo che sia una bella opportunità. Fin da piccoli li abbiamo visti questi programmi quindi riuscirne a farne parte è bello, ti da un po’ di soddisfazione.

Non è facile, certo. Anche Uomini e Donne. All’inizio l’avevo preso sotto gamba ma in realtà è complicato, non sembra da casa. Entrano in gioco tante emozioni e io faccio fatica ad aprirmi, a far vedere chi sono veramente […]“.

Possiamo dire con certezza che Luca Vezil non sarà al Grande Fratello, ma chi può dire cosa accadrà a Brando nel prossimo futuro. Speriamo per lui che possa realizzare il suo sogno.