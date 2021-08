1 Gioia per un ex volto del Grande Fratello Vip

Sono passati alcuni anni da quando la Marchesa D’Aragona ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Fin dal primo momento come sappiamo Daniela Del Secco ha conquistato il cuore del pubblico con la sua simpatia e i suoi modi di fare, e non sono mancati diversi scontri all’interno della casa per lei. Anche dopo la fine del reality la Marchesa è stata spesso ospite in numerosi salotti televisivi, dove ha fatto parlare di sé. Da qualche mese tuttavia la Del Secco non appare sul piccolo schermo e in molti si sono chiesti cosa fosse accaduto. Qualche giorno fa però abbiamo scoperto una lieta notizia, che riguarda proprio l’ex gieffina.

Con un post condiviso sui suoi social infatti la Marchesa D’Aragona ha annunciato che sta per diventare nuovamente nonna! Sua figlia e il suo compagno sono infatti in attesa di un altro figlio dopo Gianludovico, venuto al mondo qualche anno fa. L’ex volto del Grande Fratello Vip così su Instagram ha svelato la sua gioia e la sua felicità, e in merito ha affermato:

“ADORATI MIEI, felicità alle Stelle. La Cicogna è già in viaggio e all’inizio del nuovo anno porterà un fratellino a Gianludovico, e la vostra adorata marchesa diventa nonna bis. Non si può descrivere la gioia e l’emozione. I figli sono la nostra vita e i nipoti rapprendano l’amore assoluto. Grazie Ludo&Gia per LA FELICITÀ che mi donate. Vostra Mami”.

Non resta che fare dunque tanti auguri alla Marchesa D’Aragona, che tra qualche mese sarà nonna per la seconda volta! Nel mentre qualche giorno fa è arrivata un’indiscrezione sulla durata della prossima edizione del Grande Fratello Vip, la sesta, che partirà su Canale 5 a settembre. Andiamo a rivedere cosa potrebbe accadere.