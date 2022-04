1 Gioia per un’ex Vippona del Grande Fratello Vip

È trascorso più di un anno da quando Carlotta Dell’Isola ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Come in molti sapranno l’ex Vippona è diventata nota al grande pubblico per aver preso parte a Temptation Island insieme al suo fidanzato Nello Sorrentino, conquistando in breve tempo il cuore del web e dei telespettatori. A quel punto Alfonso Signorini ha deciso di concedere un’altra chance a Carlotta nel mondo dello spettacolo, e poche settimane dopo la fine della sua esperienza in Sardegna, ha varcato la porta rossa di Cinecittà. Poco prima della sua eliminazione la Dell’Isola ha anche ricevuto una bellissima proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato, e in molti stanno attendendo il giorno in cui si celebreranno le nozze.

Adesso finalmente giungono le prime news in merito. Il settimanale Chi ha infatti svelato che il prossimo 28 maggio Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino si sposeranno! La cerimonia si terrà vicino Roma e tra gli invitati dovrebbe esserci anche Maria De Filippi! Grande gioia dunque per l’ex Vippona del Grande Fratello Vip, che realizza così il suo sogno. Questo quanto si legge su Chi e quanto riporta blogtivvu:

“Si sposeranno il prossimo 28 maggio vicino a Roma. Tra gli invitati dovrebbe esserci anche Maria De Filippi, che ha lanciato la coppia a Temptation Island quando il problema dei due era che lui non voleva sposarsi”.

Non resta dunque che attendere il 28 maggio per le nozze di Carlotta Dell'Isola e di Nello Sorrentino, e fare a questa bellissima coppia tantissimi auguri.