1 Sulle pagine social del Grande Fratello Vip è apparsa una frase, per alcuni contro Tommaso Zorzi, nella condivisione di un video. Arrivate subito le scuse ufficiali.

Oggi le pagine social del Grande Fratello Vip hanno condiviso, come sempre viene fatto, uno dei momenti più importanti avvenuti nella casa del GF. Stiamo parlando del video in cui Tommaso Zorzi e Stefania Orlando si chiariscono dopo che lui l’ha nominata e ha poi preso le difese di Maria Teresa Ruta in una discussione che le due donne avevano avuto.

La persona che però gestisce i social del reality ha fatto una gaffe aggiungendo una frase che sembra un commento. Ma non solo, per alcuni utenti web questo commento sembra riferito alla frase usata da Tommaso per fare pace con Stefania. E quindi è stata vista come un attacco nei confronti di Zorzi da parte dello staff del GF Vip.

Ecco un paio di post su Twitter che lo dimostrano:

X: T0mmAso pr0tetto dal Gf

Il Gf quando si parla di Tommaso:#gfvip pic.twitter.com/6gMjYcpTCZ — Jade !! (@_mrsawirwin) December 16, 2020

Secondo voi, era davvero un commento contro Tommaso Zorzi? O riguardava qualcos’altro, magari riferito ad un altro discorso tra membri dello staff del reality?

Fatto sta che ovviamente la persone dietro alla gestione dei social del GF si sono subito rese conto delle gaffe e hanno chiesto scusa con un commento davvero epico…