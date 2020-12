È arrivato il momento del confronto tra Tommaso e Stefania (VIDEO)

2 Torna il sereno tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando

Dopo un’intera giornata di distacco, è finalmente tornato il sereno tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. I due, ieri, sono stati un po’ separati a causa di quanto accaduto nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Tommaso, in diretta, ha infatti nominato Stefania, sorprendendo tutti. Subito dopo il live, Zorzi lo ha rivelato all’intera casa e questo ha creato scompiglio. Stefania Orlando ha subito dichiarato di non esserci rimasta male, tuttavia è innegabile il fatto che non se lo sarebbe aspettato. Zorzi ha spiegato il motivo reale per cui lo ha fatto e dunque, oggi, i due hanno avuto un chiarimento.

Entrambi seduti in giardino, i due concorrenti hanno parlato a lungo di quanto accaduto e il momento è stato accolto con calore dal web. Tommaso ha spiegato a Stefania cosa lo ha spinto a nominarla:

“Per me qua dentro sei la persona più importante, andato via Francesco sei tu. Veramente. Io ho avuto paura a un certo punto che, non lo so, tu avessi avuto qualcosa con me. Forse anche dovuto alla gelosia. Nell’ultimo periodo forse tu hai avuto maggiori rapporti con gli altri e allora boh. Dopo che poi tu mi hai detto quella cosa ho avuto qualche dubbio.”

La Orlando, di tutta risposta, ha chiarito quanto lui sia importante per lei:

“Io non voglio che tu pensi assolutamente che ci possa essere qualcosa o qualcuno che possa allontanarci. Io te l’ho sempre detto. Per me sei sempre al primo posto. Ti voglio bene, davvero. Tu devi dirmi tutto se c’è qualcosa che non va”

E' tornato il sereno. "Tu per me sei sempre al primo posto"#GFVIP pic.twitter.com/yQ0bYBAZvH — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 16, 2020

Tutto è bene quel che finisce bene e finalmente la coppia più amata della casa è tornata a sostenersi a vicenda. In puntata si affronterà il discorso? Lo scopriremo solo venerdì.