1 La rivelazione di Jane Alexander

Sono passati alcuni anni da quando Jane Alexander ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Come ricorderemo il percorso dell’attrice all’interno del reality è stato fatto di alti e bassi, e si è a lungo parlato di lei e della sua relazione con Elia Fongaro. Proprio in queste ore però Jane è tornata al centro dell’attenzione mediatica, per via di un’intervista che ha rilasciato al programma Oggi è un altro giorno. Nel corso della chiacchierata, l’ex gieffina ha parlato dei suoi vecchi problemi di alcolismo, svelando quello che è accaduto nella sua vita e come ha fatto a superare quel difficile momento. Queste le dichiarazioni della Alexander, riportate da blogtivvu:

“Bevevo e anche tanto. All’inizio era tutto ok, poi ho cominciato a sentirmi male. Bevevo sempre: quando ero felice e quando ero triste. Uscivo a pranzo e tornavo alle 3 di mattina senza mai smettere di bere. Ho capito da sola che c’era un problema. Quando si sbaglia lo si riconosce, ed è importante saper interrompere tutto. L’amore di Gianmarco mi ha aiutato tantissimo, anche durante le sedute di ‘alcolisti anonimi’. Ora sono una persona felice, ne sento la mancanza ma so di dovermi limitare e ci riesco”.

E ancora Jane Alexander ha parlato del rapporto con suo padre, venuto a mancare qualche anno dopo la nascita di suo figlio Damiano. Ecco cosa ha aggiunto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip:

“L’unico uomo che mi ha sempre capito, più di tutti. Quando a mio padre avevano diagnosticato un tumore e gli avevano dato due anni di vita, avevo appena conosciuto il padre di Damiano sul set di ‘Elisa di Rivombrosa’. Per cui, avevo il desiderio di dargli un nipote prima che morisse. ‘Ti andrebbe di fare un figlio con me?’ ho chiesto a Cristian: così è stato. Lo teneva in braccio, era dolce e contentissimo”.

A oggi dunque Jane Alexander ha voltato pagina, e si è lasciata alle spalle quel periodo difficile. Nel mentre come sappiamo in questi giorni è partita la sesta edizione del Grande Fratello Vip e poche ore fa a scagliarsi duramente contro il reality è stato il Moige. Rivediamo cosa è accaduto e l’appello dell’associazione.