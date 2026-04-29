La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda martedì 28 aprile, si è conclusa con una nuova concorrente eliminata. Il clima nella Casa è sempre più teso e la finale è sempre più vicina.

Grande Fratello Vip, concorrente eliminata: tensione in diretta

La tensione all’interno della Casa del Grande Fratello Vip è sempre più forte. Le discussioni sono continue e le protagoniste femminili di questa edizione si stanno facendo sentire. L’attenzione di questa puntata si è concentrata anche sul 45esimo compleanno di Ilary Blasi, che ha ricevuto gli auguri di tutti i concorrenti, dopo che Cesara Buonamici ha annunciato la ricorrenza.

Un momento di leggerezza durato poco, visto che il clima poco dopo si è riacceso improvvisamente. La protagonista del discorso è stata Valeria Marini, che è entrata in Casa da pochissimi giorni ma ha già saputo scatenare il caos. La sua presenza, il suo desiderio di attirare l’attenzione e il modo in cui si è inserita nel gruppo hanno spezzato nuovamente gli equilibri in casa. Il momento più atteso è poi arrivato: il verdetto del televoto che ha visto l’eliminazione di una concorrente che negli ultimi giorni ha fatto molto parlare di sé, anche se non in modo positivo.

Grande Fratello Vip, perché è stata eliminata: cosa è successo davvero?

Tra Marco Berry, Alessandra Mussolini, Lucia Ilario e Paola Caruso, a dover abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip è stata l’ex Bonas di Avanti un altro. “Va bene così, me lo aspettavo. Sono entrata qui con un percorso mio, senza maschere. Non ho mai giocato, forse non ho capito certe dinamiche. Ma sono contenta, perché non ho rimorsi” ha dichiarato Paola Caruso, prima di uscire. Un colpo di scena che sembra voler chiudere una fase particolarmente tesa e tormentata di questa edizione del reality show. Durante la puntata è stato annunciato il ritorno della “graticola“, meccanismo che serve a individuare i primi concorrenti a rischio. La Casa si è divisa in due, da una parte gli uomini e dall’altra le donne, in modo del tutto libero e casuale. Sono poi le caselle a determinare il destino di alcuni concorrenti.

Biancardi e Mussolini sono finiti sulle caselle quattro e sei, diventate “gold”, per cui sono stati loro a indicare un uomo e una donna da mandare al televoto. Sono stati scelti Francesca Manzini e Marco Berry, che hanno poi dovuto esprimere le loro nomination in confessionale. Il resto del gruppo ha votato in modo palese e questo ha scatenato nuove crepe. Quelli più votati sono stati Alessandra Mussolini. Adriana Volpe. Lucia Ilario e Raul Dumitras, ma è arrivato un nuovo colpo di scena, di cui i concorrenti sono all’oscuro. Il televoto non porterà a una nuova eliminazione ma alla proclamazione del secondo finalista.