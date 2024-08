Niente da fare per lei. Secondo i rumor salta la partecipazione al Grande Fratello dell’ex collegiale (oggi pilota di aerei) Giulia Mannucci. Emersi i presunti motivi del suo mancato ingresso nella Casa.

Grande Fratello, salta la partecipazione dell’ex collegiale

Il toto nomi per i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello sono ormai iniziati da diverso tempo. Di rumor ve ne abbiamo parlato spesso e, dopo Thomas Ceccon, non ultimo quello che vedrebbe Jessica Morlacchi tra i gieffini a settembre. La news è arrivata ieri da Gabriele Parpiglia, condivisa poi da Deianira Marzano. Ma a quanto pare qualcuno dei dati per certi è saltato!

Facciamo riferimento all’ex allieva de Il Collegio, Giulia Mannucci. Oggi svolge il ruolo di influencer e pilota d’aerei ed è molto conosciuta sui social. Pensate che solo su TikTok ha la bellezza di oltre 650 mila follower. Ebbene proprio Deianira Marzano aveva parlato di lei e raccontato che avrebbe partecipato al Grande Fratello. A quanto pare però qualcosa è andato storto e a riportarne ulteriori aggiornamenti è stata la stessa esperta di gossip:

“Giulia Mannucci, salta la sua partecipazione al Grande Fratello perché ci sono stati intoppi per i permessi con l’aeronautica”.

Storia Instagram di Deianira Marzano su Giulia Mannucci al Grande Fratello

Si tratta chiaramente di pettegolezzi e non sappiamo se effettivamente per Giulia Mannucci ci sarebbe o meno stata la possibilità di prendere parte al Grande Fratello e se, di conseguenza, effettivamente la sua presenza sarebbe saltata. Smentita intanto, tra i tanti, la partecipazione di Cristiano Iovino.

Ricordiamo, come ormai noto, che il Grande Fratello farà il suo ritorno su Canale 5 a metà settembre. Alla conduzione ritroveremo ancora Alfonso Signorini, ma non sarà da solo. Il presentatore del reality show sarà affiancato da Cesara Buonamici, come da lei stessa annunciato a Il Corriere della Sera. Dovrebbe essere riconfermata anche la partecipazione di Rebecca Staffelli, ma ancora non sono arrivate news ufficiali a riguardo. Staremo a vedere.

Intanto le voci sui papabili protagonisti del Grande Fratello non sembrano proprio cessare. Chi varcherà la Porta Rossa?