In queste ore sul web è spuntata un’indiscrezione secondo la quale Jessica Morlacchi entrerà nel cast della nuova edizione del Grande Fratello. Ecco tutto quello che sappiamo.

La presunta prima concorrente ufficiale del Grande Fratello

Ormai non si parla altro che del Grande Fratello e dei concorrenti che potrebbero entrare nella casa più spiata d’Italia. Fino ad oggi abbiamo parlato di personaggi noti contattati dalla produzione ma che hanno declinato l’invito. Tra i tanti rumor possiamo citare il campione olimpico Thomas Ceccon, ma anche Emanuele Filiberto. Quest’ultimo si vocifera avrebbe accettato solo il ruolo di opinionista:

“Lui ha rifiutato nonostante gli fosse stata proposta un’ottima offerta economica e una permanenza limitata nella Casa più spiata dagli italiani. […] Pare che il Biscione gli abbia risposto picche”.

In queste ore, a poca distanza dalla smentita della partecipazione di Cristiano Iovino, Gabriele Parpiglia ha lanciato una nuova indiscrezione. Questa volta riguarda una presunta conferma, ovvero quella che potrebbe essere la prima concorrente ufficiale della prossima edizione del Grande Fratello. Come vediamo dalla foto qui sotto si tratterebbe di Jessica Morlacchi.

LEGGI ANCHE: rivelata la nuova opinionista ufficiale del GF

La prima presunta concorrente ufficiale del Grande Fratello

La cantante ha partecipato come concorrente a The Voice of Italy nel 2013, per poi approdare a Tale e Quale Show nel 2019 e diventare ospite fisso a Oggi è un altro giorno dal 2020 al 2023. In passato si è parlato di lei anche in merito agli scontri avuti con il collega Memo Remigi a causa di un gesto che ha fatto discutere.

Questa dunque sembrerebbe che sarà la sua prossima avventura televisiva, anche se al momento manca qualsiasi certezza perché si tratta di un rumor. dovremo prendere tutto ciò con le pinze fino a quando non ci sarà la conferma ufficiale da parte della produzione del GF oppure da Jessica Morlacchi stessa.